Insfrán: «Tengo la plena seguridad que el Frente va a reorganizarse y tendremos un candidato competitivo»

En el marco de un nuevo Operativo Solidario Por Nuestra Gente Todo (OPNGT), realizado este sábado por la mañana en la EPEP N°445 “Dr. Esteban Laureano Maradona” ubicada en el barrio Liborsi de la ciudad capital, el gobernador Gildo Insfrán encabezó el acto y brindó un movilizador discurso a los presentes.

Al tomar la palabra, destacó la presencia del secretario General de la Asociación Bancaria y diputado nacional por el Frente de Todos, Sergio Omar Palazzo y le agradeció “la gentileza de acompañarnos”.

En ese sentido, el mandatario anunció el trabajo de la reconstrucción y ampliación de la Casa de la Solidaridad del barrio, además del ordenamiento territorial del barrio El Quebrachito, que recibirá mejoras integrales, con la regularización dominial y obras complementarias que brindarán una mejor calidad de vida de los vecinos y vecinas.

A su vez, recordó los anuncios realizados durante la semana que tuvieron que ver, en principio, con la adjudicación para la construcción de la Nueva Terminal del Aeropuerto Internacional de Formosa, aprobada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA); como así también la instalación de paneles solares en el interior de la provincia: 18 megas en Ingeniero Juárez, 22 megas en Yema y 25 megas en Las Lomitas, que totalizan 66 megas; y otra central en Ibarreta para generar 100 megas de potencia.

En ese contexto, el gobernador explicó que “esas pequeñas cuadras que faltan de la Maipú” todavía no se asfaltaron porque “están trabajando en lo que va a quedar debajo que son las cloacas”.

“Por eso hoy vengo a ratificarles, se va a hacer la calle Maipú, el puente sobre El Pucú y vamos a llegar hasta la Nueva Formosa para que también ahí, donde se están construyendo 5400 viviendas, tengan otro acceso más, porque con la Kirchner está saturada”, confirmó.

Un pueblo de pie

En otro orden, Insfrán se refirió al contexto político actual y destacó que “algunos de la oposición amenazan con que ellos van a llegar y suspender el financiamiento de estas obras”.

“A mí no me amenazan, yo no les tengo miedo, porque hay un pueblo de pie que supo ponerse a la altura de la circunstancia cuando vino ese señor por cuatro años que prometió la panacea para el pueblo de Formosa y lo único que hizo, como todos los gobiernos liberales en la historia de Argentina, fue entregar la soberanía de la Patria”, sentenció.

Y aseveró: “Endeudando al país, así se pierde la independencia económica, y al no tener eso, no tenemos soberanía política; y si no tenemos ambas, no podemos aspirar a la justicia social”.

Asimismo, resaltó que “no voy a mentirles a ustedes que las cosas están todo bien, porque todos sabemos que tenemos que ordenar el tema económico, pero para eso tenemos que arreglar el problema que heredamos que es la deuda”.

“Ese socio tan molesto que se llama Fondo Monetario Internacional, tiene que entender que Argentina no está en condiciones de pagar esa monstruosa deuda en los plazos que quieren, sin tener en cuenta que tuvimos un fenómeno natural muy fuerte como la sequía, de donde verdaderamente salen los recursos necesarios para poder enfrentar, se tiene que considerar y yo tengo la plena seguridad que nuestro ministro de Economía y el Gobierno Nacional en su conjunto lo va a lograr”, esbozó.