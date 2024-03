Intendente de Güemes lamentó la «decisión nacional de paralizar las obras públicas»

“Tal como sucediera en el Gobierno de Mauricio Macri se repite el ciclo de anular obras con la gestión del actual presidente Javier Milei, quien decidió paralizar en todo el país las construcciones desde el sector público”, dijo el intendente de General Güemes, Julián Bordón quien agregó que “en el 2015 cuando en el caso de Güemes se estaban por hacer las conexiones domiciliarias del Gasoducto y se anularon”.

Ahora, con el Gobierno Nacional que encabeza Javier Milei “otra vez estamos viviendo esta situación por la decisión de paralizar las obras públicas”, lo cual “afecta a muchísimas personas”.

En ese sentido, recordó que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al brindar su mensaje el 1° de marzo pasado en la Legislatura Provincial, “ha dado el detalle sobre la gran cantidad de obras suspendidas, entre las cuales están escuelas, viviendas, hospitales, entre otras”.

“Y nosotros también estamos en la lista, porque teníamos todo listo para empezar a construir unas 23 viviendas en nuestra localidad y directamente no hubo noticias”, lamentó.

Enfatizó que “los recortes nacionales se sienten en todo sentido y afectan a todos, pero el Gobernador de la provincia se hace cargo, como siempre. Ha demostrado su sensibilidad y su capacidad para con todos los formoseños”.

“Es una persona ha sabido administrar muy bien la provincia de Formosa, que está desendeudada, sin déficit y con superávit. Gracias a él tenemos la posibilidad de seguir avanzando, pese a las decisiones nacionales”, subrayó el jefe comunal.

Aseveró que “da mucha pena porque cuando gana la derecha salvaje lo único que sabe es atacar a los que menos tienen y endeudarnos a más no poder”.

Decisión nacional

Cabe recordar que en su discurso del 1° de marzo, el gobernador Insfrán se había referido a la “insólita decisión del Presidente de la Nación de paralizar la obra pública en todas las provincias”, marcando que ante ello la Cámara Argentina de la Construcción declaró formalmente el “estado de emergencia” debido al enorme daño que genera esta medida, con miles de empresas en crisis y 500 mil puestos de trabajo en riesgo.

“En Formosa paralizaron 56 obras cofinanciadas con diferentes organismos nacionales e internacionales”, confirmó el mandatario formoseño. Y avanzó diciendo que “tenemos que dimensionar el perjuicio que esto significa tanto para los trabajadores, como para la actividad económica y la comunidad en general”.

“Todos los formoseños y las formoseñas nos perjudicamos por las obras eléctricas, educativas, de agua potable, rutas y viviendas que no se podrán terminar por decisión de esta gestión nacional”, repudió.

Afirmó que “no es la primera vez que ocurre esta injusticia. Ya la vivimos durante la gestión nacional de Cambiemos. Al igual que aquella vez, les digo que podrán paralizarnos obras, pero no podrán frenar el avance del Modelo Formoseño. Iremos a menor velocidad, pero les aseguro que no detendremos la marcha”, dejó en claro.