Intensas tareas de limpieza y desobstrucción de desagües pluviales

Durante la lluviosa jornada, cuadrillas pertenecientes a distintas áreas de la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna capitalina, junto a cooperativistas, se desplegaron en diferentes sectores de la ciudad para intensificar las acciones de limpieza del drenaje urbano, con el objetivo de facilitar el rápido escurrimiento de las aguas.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Ing. Fernando Acevedo, indicó “aunque no se registró una importante caída de agua, contamos con un equipo que permanece en alerta constante y acciona en estas circunstancias para evitar situaciones de anegamiento generadas por obstáculos en los desagües pluviales”.

“Este es un trabajo que lo hacemos de manera mancomunada entre distintas dependencias del municipio y consiste en recorrer los sectores más vulnerables de la ciudad para verificar el estado de cámaras, bocas de tormenta y sumideros y, en caso de observar la existencia de residuos, se procede a su retiro para agilizar el escurrimiento del agua de lluvias” detalló.

“De manera simultánea – continuó el funcionario –, y según las condiciones del terreno, realizamos idénticas tareas poniendo énfasis en los desagües a cielo abierto, siempre en las zonas más sensibles, ya que por su condición son de fácil obstrucción. Para la realización de esos trabajos contamos con la colaboración de cooperativistas, en canales de pequeños volúmenes, y en los de gran caudal lo hacemos con máquinas retroexcavadoras”, explicó.

Por último, Acevedo aseguró “durante las últimas lluvias no hemos registrado anegamientos, lo que indica que es efectiva la tarea de mantenimiento que realizamos constantemente en la totalidad del sistema de drenaje pluvial de la ciudad, cuyo objetivo no es otro que agilizar la circulación del agua cuando se registran grandes precipitaciones”.