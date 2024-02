Inter Miami: Gerardo Martino confirmó que Messi está «plenamente recuperado»

«Hablé con Leo y se sentía bien», rescató el entrenador, y contó: «Hablamos durante la semana para que jugara entre 45 y 60 minutos. Finalmente, jugó lo que esperábamos todos. Lo más importante para nosotros y para Leo es que llegue bien al próximo miércoles».

El director técnico argentino del Inter Miami, Gerardo Martino, muy optimista por la respuesta física de Lionel Messi en el empate 1-1 de este jueves ante Newell´s Old Boys de Rosario cerrando la gira de encuentros amistosos, afirmó que lo observó «plenamente recuperado» para iniciar la temporada de la Major League Soccer el próximo miércoles frente a Real Salt Lake como local en Fort Lauderdale.

El «Tata» se mostró muy contento por la devolución que entregó el astro argentino durante el encuentro que disputó su equipo ante el conjunto leproso que finalizó con un empate 1-1 con goles del centrodelantero Shanyder Borgelin, para Inter, y el mediocampista Franco Díaz, para Newell’s.

«Yo lo veo plenamente recuperado», manifestó el técnico, de 61 años, acerca de la dolencia en el aductor de la pierna derecha que sufrió el astro argentino durante la gira por Arabia Saudita, Hong Kong y Japón, donde se especuló con una lesión de gravedad que lo podría marginar del inicio de los primeros partidos de su club e incluso de la fecha FIFA de marzo con el seleccionado argentino.

«Hablé con Leo y se sentía bien», rescató el ex entrenador de Atlanta United. «Hablamos durante la semana para que jugara entre 45 y 60 minutos. Finalmente, jugó lo que esperábamos todos. Lo más importante para nosotros y para Leo es que llegue bien al próximo miércoles», advirtió Martino sobre el comienzo de la temporada de la MLS.

Además, el técnico rosarino transmitió «mucha esperanza» con el estado de salud del atacante uruguayo Luis Suárez en el conjunto floridiano, remarcando que «físicamente está muy bien pero nos queda un mayor trabajo con él dentro del equipo. Quizás lo conocen Jordi (Alba) o Busi (Sergio Busquets) del Barcelona, pero Luis tiene que acoplarse a todos para que se una mejor al equipo», señaló.

El equipo rosa y negro situado en Fort Lauderdale finalizó la preparación con tres derrotas, tres igualdades y apenas un triunfo durante la gira internacional organizada por el club del propietario cubano Jorge Más Canosa y el ex jugador británico David Beckham.

«Fue todo un desafío», indicó Martino en alusión a la extensa recorrida transatlántica de siete juegos.

«No fue la mejor pretemporada porque no tuvimos un plantel completo para la gran cantidad de partidos que jugamos a nivel internacional y apuntamos a salir ilesos de la pretemporada para que vuelvan sanos a Estados Unidos», concluyó el entrenador de Inter Miami.