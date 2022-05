Invitan a niños y adolescentes a formar parte de los talleres artísticos «La Negra Tomasa»

Compartir

La profesora Antonella Lubary , que se encuentra a cargo del taller “La negra Tomasa” en contacto con este matutino habló acerca de los talleres artísticos con que cuenta «La Negra Tomasa».

Lubary dijo «en el taller tenemos teatro para niños, adolescentes y adultos, además de taller de huerta y otros más que lo vamos a ir incorporando a medida que nos vayamos acomodando a nuestro nuevo lugar».

Consultada acerca de los beneficios de hacer teatro señaló que «hacer teatro te abre un mundo diferente y más si es un niño el que practica porque ayuda a la desinhibición, es un niño mucho más seguro de si mismo en el sentido de que no tendrá vergüenza».

Además, lo «ayudará a relacionarse con sus pares y por su puesto le será de mucha ayuda en su vida adulta», señaló la docente.

«Yo soy profesora, me he recibido en el instituto Oscar Alberto Albertazzi y comencé con este sueño hace unos 10 años, nosotros no teníamos un lugar fijo, pero ahora ya la idea es quedarnos donde estamos ahora. Por ahora en el grupo de teatro para teatro tenemos 10 niños, en el de adolescentes 8 y en adultos 5», manifestó Antonella Lubary.

«Es muy difícil muchas veces llegarle a un adolescente, pero me valgo de diferentes técnicas para que entren en confianza y vayamos armando un hermoso grupo, somos todos muy unidos y todos trabajamos a la par. Nadie se siente excluido porque esto es para todos», contó.

“Nosotras les brindamos herramientas para que ellos vayan al mundo y puedan poner en práctica cada una de las actividades que les mostramos en clases, trabajamos muchas partes del cuerpo, enseñamos a respirar y a manejar a través de esta sus emociones, también expresión corporal y algo que no es menor a relajarse, siempre les enseñamos estas técnicas para que ellos las usen cuando lo crean conveniente porque puede pasar que lo necesiten cuando se encuentren al frente de un aula al dar una exposición oral», señaló.

«Yo además de ser docente también soy actriz y toda esa experiencia la pongo en practica a la hora de enseñar. Hemos hecho muchas obras de teatro con los niños y con los adolescentes en todas participan mucho los padres, pilar fundamental para que ellos pierdan la vergüenza y puedan ser ellos mismos, nosotros hacemos mucho teatro absurdo para que pierdan la timidez y a ellos les encanta, trabajamos con títeres por ahí con los mas pequeños, pero siempre les mostramos todo el abanico de opciones que presenta la actuación», continuó.

«Siempre tratamos de que ninguno se sienta excluido, todos participan porque esa es la esencia misma del teatro y en particular de mi grupo de teatro. Todos siempre son protagonistas y eso es lo que los padres generalmente me marcan que los niños no quieren dejar de venir justamente por esa posibilidad que les brinda el teatro”, indicó.

Asimismo, y consultada acerca del taller de huerta indicó que se dicta los días sábados por la tarde y «es muy importante porque hacemos que los niños sientan esa conexión entre la tierra y los cuidados que debemos brindarle».

«Me acompaña un grupo de amigas muy profesional, cada una de ellas pone de si para poder hacer que nuestra labor como docente llegue y ese mensaje que les queremos dar», puntualizó.

Para más información se puede encontrar en el Facebook de La negra Tomasa.

