Jennifer Garner sorprendió al preparar un plato clásico de la gastronomía argentina

Si hay un alimento que le da identidad argentina a cualquier menú, ese es la empanada. Comida criolla por excelencia y cada provincia tiene su versión debido a que, en su momento, los rellenos se realizaban con los productos a los que se accedía con mayor facilidad. Por ello, además de las de carne vacuna, es posible encontrar versiones con pescado y los más variados acompañamientos, desde papa hasta aceitunas, pasando por pasas de uva o morrón.

Por eso, así como cuando un extranjero pisa suelo argentino pide probar la carne o el asado, también se convirtió en una atracción a degustar la empanada. Quien realizó su propia versión de esta histórica preparación es la actriz estadounidense Jennifer Garner, quien compartió con sus más de 15 millones de seguidores en las redes sociales un video en el que detallaba el paso a paso de este pequeño manjar.

Más allá de dedicarse sólo al relleno, también ayudada por distintos implementos de cocina, hizo de forma casera los discos de masa, para los que utilizó harina, azúcar, sal, grasa o manteca y agua helada. En lo que respecta al relleno, se volcó por la carne molida casi magra, además de cebolla, extracto de tomate, ajo, orégano, comino, clavo de olor, pimienta, caldo de carne, queso rallado, una pizca de azúcar y un huevo batido.

“Este es mi mejor amigo, el accesorio de paleta, y mi pariente más cercano, el gancho para masa”, comenzó detallando la actriz al mostrar a cámara los diferentes implementos de su amasadora, mientras se encontraba de muy buen humor, bailando, y lista para preparar el bollo que luego llevaría como resultado final a los discos para empanadas.

Siguiendo paso a paso la receta que tenía prolijamente escrita en una mesada igual de limpia, explicó que no se debe trabajar mucho la masa, para luego de bollarla, dividirla y dejar reposar envuelta en filme mientras se dedicaba al relleno: “No importa cuánto espacio en la mesada tenga, siempre estoy trabajando encima de las cosas”, reconoció en medio del espacioso ambiente.

Al momento de realizar el relleno, explicó que estaba haciendo un a gran cantidad ya que la preparación serviría no solo para esa cena, sino para algunas jornadas más, además de ser parte de las viandas de sus tres hijos fruto de su relación con el también actor Ben Affleck, de quien se divorció en 2017.

“También voy a hacer una opción de pollo desmenuzado, y he estado guardando este consejo para ti: podés desmenuzar pollo en una procesadora”, reveló al momento de continuar mostrando los implementos de su cocina, en un video que ya superó el millón y medio de visitas desde su publicación en marzo del año último, pero que en las últimas horas comenzó a viralizarse en redes sociales.

Para el momento del armado, explicó: “Rellenar, sellar y dale forma a las empanadas usando aproximadamente 1 cucharada de relleno frío. Engarzar los bordes con un tenedor y cepillar la parte superior con huevo batido”. Sin dudas, el tema del repulgue no es algo por lo que se preocupe, ya que directamente utilizó la técnica del tenedor, del que hay que recordar que si se utiliza mal, se puede cortar la masa.

El origen de la empanada

“Acá llegan gracias a los españoles, ya que en España las empanadas son antiguas, y no necesariamente aparecieron allí gracias a los árabes, pero sí los árabes cuando llegaron a España llevaron las suyas y por eso hay una mezcla de culturas enorme”. expresó Carina Perticone, semióloga e investigadora en historia de las culturas alimentarias en la Argentina, en charla con Infobae.

“El registro más antiguo que encontré en la Argentina es de 1769 en Córdoba, pero sin dudas hay anteriores, sólo que aún no hubo una investigación profunda sobre archivos del siglo XVII”, aseguró la escritora de Cocina, cuisine y arte. “no es que la empanada era de carne y el resto una excepción: empanadas había de carne, de queso, de verduras, de dulce, por supuesto que la de carne era la más común, pero porque es lo que más se consumía acá, era lo que más había, la carne era barata y se picaba a cuchillo con una cuchilla especial”. Aclaró.