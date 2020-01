Jimena Barón habló de su problema de salud: «No arrancó el año como pensé»

Compartir

Jimena Barón tenía previsto presentarse en Villa Gesell, como parte de su tour La Cobra. Pero por un problema de salud debió suspender los shows que debía realizar este fin de semana en la costa. “Por cuestiones de salud no voy a poder hacer los shows de esta noche en Villa Gesell. Estoy intentando recuperarme rápido para volver al ruedo”, escribió la cantante en su cuenta oficial de Twitter.

Más tarde, la intérprete compartió con sus 6 millones de seguidores de Instagram una imagen en la que aparece sentada realizándose nebulizaciones. “Gripe con broncoespasmos. No arrancó el año como pensé”, señaló en la red social sobre su delicado estado de salud.

“Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo: sí te devorarás el 2020 pero calma wachina, empezarás pachuchina. La matemática de los positivos, así pensamos. Para toda la otra mierda existen los haters que seguro no la ponen y tienen tránsito lento”, agregó.

Por último, explicó: “Volveré pronto y seré todos los superhéroes juntos, pero con vagina, porque este año es de las minas, las súper heroínas. Las y los extraño”. Rápidamente recibió mensajes de aliento de sus seguidores y fanáticos.

La popular actriz vuelve a estar activa en las redes sociales, luego de haber cerrado sus cuentas por una semana, cansada de las críticas que recibió por un video que había compartido para las fiestas navideñas en el que aparecía bailando en ropa interior con su hijo Morrison, fruto de su relación con Daniel Osvaldo.

“Con este video que mejor representa a esta family, les deseamos hermosas fiestas”, había escrito J Mena. “No se peleen, si se pelearon pidan perdón o perdonen. No juzguen, que cuando uno abre el coco y da chances inesperadas, suceden cosas mágicas. Disfruten, hagan papelones. El pedacito lleno del vaso, por más pequeño que sea, agradézcanlo un montón. Agradezcan la salud, que vale todo el oro del mundo. Háganle un huequito al amor los que ya no creen, miren que existe! y anda por ahí a la vuelta”, agregó.

Luego, expresó: “Manden a la mierda a toda la gente chota que no los valora y se encarga de hacerlos sentir mal. ¡Hay mucha gente en el mundo, anímense a mandar a cagar y conocer gente nueva! ¡Disfrútense! A ustedes mismos antes que a nadie. Ámense, cómprense un regalito y skabiense rico pensando todo lo bueno que vendrá”.

“A quienes tuvieron un año jodido los abrazo fuerte, deseo con el alma que se venga un año mejor. Y a quienes la rompieron toda que la sigan rompiendo y compartan, regalen, den, ayuden…que así la vida es más bonita, ¡que de acá no nos llevamos nada más que un alma plena y bondadosa y que todo vuelve!”, señaló Barón.

Para año nuevo, la cantante regresó a las redes con la publicación de un saludo para sus seguidores y una reflexión: “Les deseo que se merezcan un gran año. Que hayan hecho cosas lindas e importantes para recibir otras más lindas e importantes. Que en ida y vuelta de la vida, liguen por haber sido linda gente. Les deseo que sus vidas sean tan plenas y felices que no les interese en absoluto andar criticando y señalando la vida de los demás”.

“Les deseo que se animen a lo que no se animan. Un timón, para que manejen su propio barco, y si se la tienen que dar, les deseo que se la den bien fuerte y solos por haber sido valientes y por haber tenido huevos u ovarios. Que se vuelvan a parar y vuelvan a arrancar, más fuertes y aprendidos. Les deseo verdad, que a veces duele pero la verdad nunca puede estar mal pues es lo único real. Vivan de verdad, eso les deseo. Feliz 2020 para todos y todas, con mucho amor”, finalizó.