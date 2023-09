Jimena Barón se hartó de los cuestionamientos a su hijo

Jimena Barón es una de las personalidades más activas en las redes sociales. En su perfil se pueden ver desde las rutinas de entrenamiento hasta las diferentes comidas que prepara en el día, sin dejar de lado las cuestiones profesionales o incluso los momentos de relax familiares.

Tras publicar una serie de imágenes y comentarios sobre cómo transcurrió su fin de semana, la actriz y cantante hizo un alto en sus publicaciones habituales para emitir un firme y decidido pronunciamiento a través de sus plataformas digitales. Todo este escenario surgió a raíz de que la intérprete identificó un comentario de una de sus seguidoras dirigido hacia la orientación sexual de su hijo Morrison, fruto de su relación anterior con Daniel Osvaldo: “Ese nene va a ser gay”.

Frente a tal afirmación, Barón sintió la necesidad de exponer el comentario: “Les respondo a la pregunta de por qué Momo no tiene Instagram a sus 9 años: “La gente está muy enferma, muy”. Con estas palabras, Jimena condenó firmemente a aquellos individuos que se toman la libertad de emitir algunos juicios en el espacio digital y que podrían afectar al niño en caso de tener un perfil propio.

A pesar de este incidente, en sus siguientes publicaciones la expareja de Daniel Osvaldo optó por compartir momentos más ligeros y cotidianos de su vida junto a Momo. Como una anécdota entrañable, reveló que para la cena había preparado un plato que solía cocinar su abuela Nené, consistente en rabo acompañado de papas hervidas.

El pasado Día del Niño, la cantante también compartió una serie de imágenes con su hijo, acompañado de un texto que rezaba: “Tu infancia, tu verdad, tu honestidad, tu luz, tu inocencia y tu amor incondicional, son lo mejor que me pasó en la vida. Espero estar a tu altura y que sigas creciendo lleno de risas, humildad, bondad y libertad”.

Además, dejó en claro: “Lo que vos seas va a ser siempre perfecto para mí. Te amo como tal vez con suerte entiendas de más grande. Siempre”, lo que llevó a una catarata de mensajes de sus más de 6 millones de seguidores en instagram, donde no pararon los elogios tanto al hijo, como a la madre e incluso a su forma de crianza.

También en los últimos días, publicó un video en el que dio su visión de la vida, especialmente en cómo superar las adversidades que trae el día a día. “Hay como una creencia generalizada, instalada y poética de la vida, que creo que viene de la religión, que es esta cosa de que ‘si sos bueno te vienen cosas buenas’ y que ‘la vida es lo que vos hacés y construís’”, comenzó diciendo la actriz mirando de frente a la cámara de su celular.

“Yo a mis 36, pienso que esto es mentira. Es muy bello de pensar pero esto no es así. La vida es un camino que incluso tiene una duración que la vida misma decide. La vida hace lo que se le canta el culo”, expresó Barón apelando a su propia experiencia de a.

En ese mismo sentido, la también cantante dijo que es una visión dura de sostener, pero que es realista y trae mejores resultados. “Es más cruel de pensar, pero creo que es mucho mejor. Con este conocimiento, viene también el poder de entender que con todo lo que pase, incluso las cacas que la vida trae, nosotros tenemos el poder absoluto de convertir eso en una herramienta. De hacer que eso sirva para algo”, aseguró la intérprete de temas como “La Tonta” y “La Cobra”.

