«Jofré en el 2021 gastó más en la campaña que en hacer obras que mejoren la vida de los vecinos»

El concejal capitalino Gerardo Piñeiro, habló luego de que el intendente Jorge Jofré brindara en el Honorable Concejo Deliberante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias 2022 donde realizó un balance de la gestión e informó lo planeado para el actual ejercicio.

En ese marco, el edil expresó que «el propio intendente dio a conocer que en la ciudad la Municipalidad sólo hizo en pleno año electoral 200 metros de desagüe pluviales, 100 metros de cloacas y 8 cuadras de pavimento por medio de financiamiento compartido con los vecinos, es decir que solo 4 cuadras pagó la Municipalidad y gastó $38.356.235 de las reservas municipales acumuladas por superávit financiero».

«Al hacer su informe de gestión nada dijo sobre la el crecimiento de los micro basurales en los barrios, como si fuera normal encontrarnos con ataúdes tirados en los mismos. No sabemos nada sobre si tiene un plan municipal de desarrollo urbano en medio de un crecimiento exponencial de la ciudad», se preguntó el concejal.

Cuestionó que «tampoco dijo nada sobre si su gobierno municipal tiene un plan de obras para garantizar agua potable, cloacas, alumbrado público, arreglo de y mantenimiento de calles de tierra, creación y mantenimiento de espacios públicos en los barrios».

«En estos momentos queremos saber si tiene un plan de fomento para radicar industrias, empresas y capitales privados que permitan inyectar la economía local y así generar fuentes de trabajo para los formoseños que viven en la ciudad», expresó Piñeiro.

Criticó que el mandatario comunal «tampoco tiene un plan de saneamiento legal de lotes y barrios existentes en la ciudad, no explica a los vecinos cómo hacer para obtener los títulos de propiedad de sus casas».

«El intendente no hizo anuncios sobre obras o programas que implementará este año, nada dijo sobre el gran problema de agua potable y luz que tienen los vecinos, ni qué piensa hacer para mejorar el servicio de colectivos urbanos. Es evidente que Jofré vive en una ciudad en la que no vivimos el resto de los vecinos formoseños», sentenció el concejal.

