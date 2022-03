«Jofré no tiene la culpa de que lluevan 150mm en corto tiempo, la gente tampoco»

Compartir

El Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Fabián Cáceres, visitó el piso de “Expres en Radio” donde hizo mención al intenso temporal que azotó a la ciudad días atrás y donde cayeron unos 150 mm. de agua en pocas horas, generando graves anegamientos en diferentes barrios. “El intendente Jofré ni los vecinos tienen la culpa de que llueva tanto en poco tiempo, acá tenemos que trabajar entre todos”, señaló el funcionario comunal.

El ex concejal, que ahora ocupa un cargo de gran importancia dentro de la gestión de Jofré comenzó contando que como subsecretario “mi función es política, es un área política de la Municipalidad que constantemente tiene que estar en relación con los organismos estatales, privados, colegios de profesionales para la firma de convenios, para trabajar en forma conjunta dentro del ejido municipal pero por sobre todas las cosas dentro de esta nueva función que estoy arrancando y me toca cumplir, el intendente me pidió que la Subsecretaría sea un nexo puntual entre el vecino, la vecina común y el ejecutivo municipal para que sean escuchados mucho más rápido y tengan una respuesta rápida desde el municipio. Es una tarea que ya veníamos haciendo desde que estaba como concejal donde recorría los barrios que es algo que me gusta muchísimo”.

En ese sentido agradeció al mandatario comunal “por esta nueva confianza que ha depositado en mi persona ya que vuelvo al ejecutivo municipal en otra área, con nuevos desafíos y con las ganas de siempre de trabajar para y por los vecinos de la ciudad que es lo que Jofré desde el 2015 nos enseñó a nosotros”.

Intenso temporal

Seguidamente el funcionario habló de las intensas precipitaciones que cayeron en la ciudad entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, causando anegamientos en poco tiempo a causa de la caída de mucha lluvia.

“Siempre fui parte del equipo de Jorge Jofré, del ejecutivo municipal y antes formaba parte del Comando de Emergencia de la Municipalidad donde tenemos divididas áreas, barrios donde sabemos que son de cota muy baja y en los que el agua busca el escurrimiento. Hoy ya formando parte del ejecutivo municipal estuvimos en distintas áreas de la ciudad como San Antonio, Urbanización España, Lisbel Rivira, Lote 111, 7 de Mayo, barrio Namqom recorriendo y ayudando en lo que sea a las cuadrillas, máquinas de la Municipalidad que frente a estas copiosas lluvias salen para tratar de dar cumplimiento a las necesidades del vecino”, destacó.

“La Municipalidad de la ciudad de Formosa siempre está a la altura de las circunstancias tratando de estar y acompañar a los vecinos, de que el escurrimiento de agua sea lo más rápido posible”, valoró.

Refirió en ese marco que hay cuestiones climáticas que no se pueden prever como una inundación, que puede afectar a cualquier sector y generar anegamientos. “El intendente Jofré no tiene la culpa de que llueva 150 mm en un corto tiempo, y la gente tampoco tiene la culpa, acá tenemos que pensar que debemos trabajar entre todos”, señaló.

Aumento de boleto

En otro tramo de la nota, el ex concejal habló sobre el aumento de boleto en el transporte urbano, aprobado en la última sesión del Concejo Deliberante y que una vez promulgado empezará a valer 60 pesos.

“La empresa pretendía un boleto a 85 pesos, la comisión se puso a trabajar, pidieron informes, recibieron a distintos sectores prestatarios y dentro de todo este proceso hubo concejales de la oposición que pidieron un aumento de 67 pesos y después de largas discusiones el boleto quedó a 60 pesos. Se trabajó de buena manera, como justicialistas debemos defender el bolsillo de los vecinos”, expresó.

“Sabemos que es crítica la situación del transporte, me tocó estar en ese lugar, fui subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, cuando estuve cuatro años como concejal fui presidente de la Comisión de Transporte y no puedo esconder la cabeza debajo de la tierra y ahora desligarme de un problema”, subrayó.

“La Municipalidad es el órgano de contralor, fiscalización y fiel cumplimiento del servicio de transporte,es un tercero que debe controlar y es acá donde surgen distintos postulados de la oposición que dice que la Municipalidad no hace nada, que deja que la empresa haga lo que quiere, que es un monopolio, son todas manifestaciones irresponsables, tenemos un problema en el transporte y la Municipalidad cuando la empresa incumple los multa y esa multa tiene un proceso administrativo, después eso se transforma en una sanción pecuniaria, deben pagarle a la Comuna y cuando no cumplen la frecuencia se los multa, cuando no cumplen el recorrido, si hay un paro de los trabajadores sin cumplir el servicio de emergencia que sí o sí deben tener se los multa, la Municipalidad cumple con su trabajo”, aseguró.

“La empresa debe cumplir con los recorridos, la frecuencia, el diagrama que la Municipalidad le establece a través de la Subsecretaría de Transporte y sino cumple será sancionada y va a tener que pagar porque no es que la empresa deja de pagar, ahí también salen algunas manifestaciones de concejales de la oposición que ahora ya no lo son, de decir que la empresa anterior se fue, llevó los colectivos y no pasó nada, son mentiras, la empresa anterior Ciudad de Formosa sí se fue pero hoy en día tiene sus cuentas bancarias embargadas por la Municipalidad de la ciudad, en algún momento tiene que cumplir porque cuando estuvo prestando servicio acá incumplió y la Municipalidad la sancionó y no pagó, desde la gestión de Jofré les embargamos sus cuentas y hoy somos acreedores de ellos en su juicio porque hicieron convocatoria de acreedores en Entre Ríos y nos presentamos en ese juicio y presentamos el embargo, eso es actuar con responsabilidad y con esta empresa también vamos y actuamos con responsabilidad porque nosotros nos debemos al vecino, sabemos que está esperando de más pero a la empresa se la sanciona, no crean en esos aduladores que dicen que la Municipalidad no hace nada, nosotros tenemos un sistema de GPS con el que hacemos el seguimiento a las unidades y sabemos la frecuencia, frente a algún incumplimiento se labra el acta correspondiente con alguna imagen de ese GPS y se le notifica a la empresa que debe dar su descargo, pero todas esas actas se transforman en una acción pecuniaria y esta empresa frente a este incumplimiento tiene que pagarle a la Municipalidad, nos debemos a los vecinos, no a la empresa”, apuntó Cáceres.

Asistencia financiera

Recordó además que en el año 2003 “se tomó la decisión de asistir financieramente desde el estado nacional al transporte público de pasajeros para que podamos tener una tarifa social acorde para que todos podamos viajar y no solo aquel que tiene para viajar sino que el trabajador, la ama de casa, puedan usar el transporte, a partir de ahí arrancamos con la asistencia financiera del estado y hoy en día si queremos mantener una tarifa en la cual todos podamos pagar, se la puede mantener con asistencia financiera del estado”.

“Crucero del Sur tiene asistencia del estado, recibe 20 millones por parte del gobierno de Formosa con recursos genuinos de todos los formoseños, y aparte recibe 10 millones de pesos del estado nacional, pero es ahí donde se da una inequidad porque por ejemplo Corrientes recibe 40 millones de pesos del estado nacional al igual que Chaco y nosotros solo 10 millones de pesos, es ahí donde se da nuestra discusión y el gobernador en sus reuniones con los gobernadores del Norte Grande ya planteó esta inequidad en la distribución de los recursos para el transporte público, el intendente también en la oportunidad que tiene de asistir a una reunión a nivel nacional también así lo hace porque creemos que debemos corregir estas inequidades para que los formoseños recibamos más recursos y tener un mejor transporte público”, señaló.

Remarcó también que en el 2018 “decidieron quitarle el subsidio al transporte y el vecino debe saber que si el gobierno de Formosa no se hacía cargo de asistir financieramente al transporte, nos quedábamos sin transporte porque la empresa se iba a ir. El transporte necesita una asistencia financiera, hoy tenemos una tarifa acorde a la media de la región, incluso en algunos lugares de la Argentina ya está más de ese valor que es acorde a la región y a la problemática que el transporte sufre”.

Controles a la empresa

En otro tramo de la nota, Cáceres informó que los colectivos de la ciudad “son controlados por inspectores de Transporte en las distintas paradas, hacen su base en donde paran todos los colectivos y desde ahí se distribuyen a las demás paradas donde están con sus planillas controlando y frente a algún incumplimiento se los sanciona”.

“En Formosa en el año 2016 cuando el intendente Jofré tomó la decisión de realizar una nueva licitación pública abierta y nacional para el transporte, se presentaron cuatro empresas que compraron sus pliegos, dos presentaron sus ofertas para ese pliego de las cuales el Concejo Deliberante por unanimidad aprobó a una sola empresa para cubrir las líneas que hoy tenemos”, recordó.

“El contrato de la empresa está vigente y frente a algún incumplimiento el Ejecutivo tiene la capacidad de elevar al Concejo Deliberante para volver a licitar pero no es tan fácil llevar adelante la licitación, más en la situación socioeconómica que estamos atravesando”, aclaró Cáceres.

“Debemos trabajar para mejorar el servicio que hoy tenemos haciendo cumplir los contratos vigentes y sancionando a la empresa cuando no cumple”, aseveró.

