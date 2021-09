Jofré sumó nuevas maquinarias viales al municipio e inauguró sistema lumínico

Compartir

Linkedin Print

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, presentó en la noche del viernes seis motoniveladoras y una máquina retroexcavadora que se integran al parque municipal e inauguró un moderno sistema lumínico en el barrio 20 de Julio, en un multitudinario acto donde también anunció que la Comuna se hará cargo del pago de una obra social para la atención de la salud de cooperativistas y monotributistas.

En la oportunidad, acompañado por funcionarios municipales y concejales, encabezados por el presidente del cuerpo legislativo comunal, Darío Di Martino, el intendente capitalino hizo referencias a su gestión y a la campaña electoral en marcha para la elección de legisladores nacionales, provinciales y comunales.

Mencionó que la gestión municipal no fue fácil por dos factores: el país altamente endeudado con consecuencias sociales negativas profundas de la gestión presidencial de Mauricio Macri y luego por la pandemia.

“Sin embargo, gracias a la excelente campaña sanitaria y de vacunación que lleva adelante el gobierno provincial estamos superando la pandemia y con la gestión del presidente Alberto Fernández el país comienza a revertir aquellos efectos adversos del macrismo”, dijo.

Luego señaló que la jornada del viernes pasó a convertirse en una fecha importante para vecinos y vecinas por cuanto se agranda el reequipamiento del Municipio para prestar servicios en todos los barrios.

Precisó que tres motoniveladoras fueron adquiridas por el aporte del Honorable Concejo Deliberante y las cuatro restantes con los aportes de los contribuyentes.

“Esta es la administración eficiente y transparente de la cosa pública. El dinero de los contribuyentes se vuelca en más obras y servicios, en este importante reequipamiento que para el Municipio es una inversión significativa, dado que cada motoniveladora se ubica en unos 200 mil dólares, que serían unos 36 millones de pesos”, señaló.

Seguidamente, Jofré interpretó que las políticas participativas e inclusivas que transformaron la ciudad fueron las que se tradujeron en votos en oportunidad de alcanzar su reelección como intendente.

También tuvo palabras de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras municipales y a los cooperativistas que “todos los días del año realizan sus tareas para que la ciudad luzca mejor”.

“Lo más significativo -prosiguió- es que lo hacen con amor por el pueblo. Y ese es el tipo de personas que necesitamos como dirigentes en todos los barrios, no aquellos que están sentados en sus escritorios haciendo teorías de lo que el pueblo necesita. Nosotros estamos en la calle, cara a cara con la gente, y brindando las soluciones cuando las podemos dar y sin mentir en los casos que nos excede por las circunstancias señaladas”, afirmó.

Al respecto, consideró que una de las características salientes de su gestión y de quienes lo acompañan fue “hablar siempre con la verdad”, y agregó: “hace diez años que salimos a la calle, todos los días, con Valores Ciudadanos; nunca nos escondimos y siempre estuvimos al lado de la gente, no solamente en momentos electorales”.

En esa línea, dijo que mantiene un Municipio de puertas abiertas para todos y todas, por lo cual exhortó a no dejarse engañar, en la presente campaña electoral de medio término, por quienes “prometen de todo y luego desaparecen por cuatro años”.

“Quiero decirles que estamos en una época electoral, en una bisagra de la historia. Se que mucha gente está enojada, dolida, porque el dinero no alcanza para llegar a fin de mes o porque la pandemia se llevó a algún ser querido. Pero quiero que sepan que tenemos un Gobernador que trabaja continuamente para superar esta situación y recuperar la normalidad”, acotó.

Sobre este tema, indicó que solamente hay que ver las evidencias entre las que mencionó la baja de los contagios que se redujeron en forma diaria de más de mil casos a una veintena. “Esto nos habla de los resultados positivos de la campaña sanitaria y de vacunación provincial, con un sistema de salud que trabajó como corresponde y con un Municipio que aún con la pandemia no se detuvo en la prestación de ningún servicio”, insistió.

“Mi compromiso es con el pueblo y yo me debo al pueblo”, reiteró Jofré, y exhortó a la ciudadanía a votar a los concejales que acompañarán su gestión, al recordar que la oposición buscó por todos los medios frenar al Municipio desde el Concejo Deliberante, en vez de colaborar por una ciudad mejor cuando tuvieron la oportunidad.

“Un sólo ejemplo de ello es cuando se opusieron a la compra de maquinarias para el Municipio, aún cuando saben que estas se traducen en mejores servicios para los vecinos y vecinas. Por suerte, en el empate de seis concejales, el presidente del Concejo, Darío Di Martino, tuvo la posibilidad de destrabar el bloqueo opositor y así se adquirieron las máquinas”.

Aclaró sobre los “pícaros” que engañan a la gente. “No hay que mentir, las verdades hay que decirlas como son” y recalcó que la característica de su gestión es esa: “decir siempre la verdad y tener previsibilidad”.

En relación a los cooperativistas y monotributistas, Jofré anunció que en poco tiempo se firmará un convenio con una obra social que se encargará de atender las cuestiones de salud de cada uno de ellos. “Les comunico a los cooperativistas y monotributistas del Municipio que vamos a firmar un convenio con una obra social que se va a encargar de atenderlos y el Municipio se va a hacer cargo de los costos. Esto es un acto de estricta justicia social, porque así como ustedes nos dan todo su amor, nosotros también tenemos que devolverle su trabajo con amor”.

Para finalizar, subrayó: “Hasta el 20 de octubre vamos a seguir inaugurando una serie de obras que hemos realizado para ustedes, por ustedes y con el aporte de ustedes”.

Compartir

Linkedin Print