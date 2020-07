Jofré valoró que funcionarios municipales “están en la calle trabajando por la ciudad”

Compartir

Visitó ayer el piso de Exprés en Radio, el intendente capitalino Jorge Jofré, quien además de hablar de las novedades de últimos días destacó que el lugar de los funcionarios municipales es en la calle, más aún en este contexto de emergencia sanitaria, donde valoró que sus funcionarios “están a la altura de las circunstancias”. También se defendió de las criticas “por no estar cerca del vecino” dejando en claro que “yo no me voy a sacar una foto para subirla a todas las redes sociales, sino que recorro, habló con quien tengo que hablar y llevo soluciones”.

Traslado del

Mercado Frutihortícola

Primero, al referirse al traslado y reubicación del Mercado Frutihortícola al predio de la Sociedad Rural de Formosa (SRF) sostuvo: “Formosa creció mucho en los últimos años y en ese crecimiento el Frutihortícola quedó en un lugar donde hay una avenida muy transitada, está en un barrio que creció un montón y enfrente tiene a otro gran conglomerado; el horario de trabajo en el mercado es de 20 horas a 6 de la mañana dependiendo el tiempo de descarga de los camiones; después dentro del barrio cuando quedan estacionados la gente se molesta porque no pueden sacar sus autos, muchos dicen que el paso de los rodados de gran porte rajan las viviendas. Había muchas quejas en este sentido, en campaña nosotros hablábamos de reorganizar los espacios públicos y dentro de ello estaba el Frutihortícola”.

Explicó que no se contaban con los recursos como para ir a construir un nuevo mercado “hasta que se dio esta oportunidad, donde hablando con la gente de la Rural nos dijeron que nos dan las instalaciones para que podamos instalarlo ahí”.

“Creo que esa zona de la SRF se va a convertir en un polo comercial, nuestra idea es que cuando la pandemia pase poder hacer eventos culturales, musicales, muestras artesanales, exposiciones de productores agrícolas, etc. también habrá un Centro de Atención al Vecino ahí, que lo habíamos prometido para los barrios aledaños”, afirmó el Jefe Comunal.

Seguidamente, el mismo negó que se trate de un hecho derivado de lo ocurrido esta semana, cuando el acompañante de un camionero proveniente de Jujuy que llegó al mercado -rompiendo su hoja de ruta- diera positivo de Covid-19. “Ya estaba planificado; la coincidencia se dio en este momento que es sumamente necesario para darle mayor seguridad a los vecinos y a los que trabajan en el Frutihortícola, de que no tengan contacto con camioneros que traen mercaderías de lugares donde hay circulación viral”, aseveró.

Responsabilidad

Por otro lado, en cuanto a la responsabilidad ciudadana reconoció que “todos los ciudadanos tenemos que entender que estamos atravesando una pandemia y hay que tener ciertos cuidado, mantener la distancia, lavarse permanentemente las manos, usar alcohol en gel, tapabocas, no compartir mate, etc”.

“Lo que ocurre en Capital Federal o Provincia de Buenos Aires es que no se toma conciencia y por eso cada vez explota más el contagio del virus”, agregó.

Microbasurales

En otro tramo de la entrevista, el Intendente fue consultado por cómo se combate desde la Comuna la proliferación de microbasurales. “Hay que sacar fotos, hay mucha gente que en vehículo sale a tirar la basura, lo hace para no dejarla en su barrio. Hay que sacar foto y denunciar”, aconsejó.

“Todo lo que sea recolección de residuos y mantenimiento del vaciadero significa prácticamente el 60% del presupuesto del Municipio. Por día se levantan 300 toneladas de basura”, reconoció Jofré.

“En algún momento llegaremos a las multas porque una ciudad limpia es saludable, contamina menos el ambiente y eso es responsabilidad de todos; creo que adquirimos una mala costumbre, pero en el último tiempo cambió la conducta de gente que empezó a respetar un poco más y gracias a esto se erradicaron muchos basurales, quedan aún pero se está tomando conciencia y ojalá no tengamos que llegar a cobrar multas”, continuó.

Funcionarios en las calles

“Los funcionarios tienen que estar en la calle, eso es algo que se da, es más, los funcionarios de las áreas que no están trabajando al 100% porque la pandemia no lo permite, están haciendo relevamiento en la Ciudad, de los lugares donde hay negocios no habilitados, construcciones, baldíos, etc”, asintió.

“Mis funcionarios están a la altura de las circunstancias, evidentemente falta mucho porque Formosa es una ciudad muy grande -de casi 300.000 habitantes-; a mi entender la Municipalidad quedó chica para tremendo ejido urbano en cuanto a equipamiento, demanda de vecinos, etc. Estamos madurando como sociedad, veo que se produce un cambio en cuanto a que la ciudad es de todos”, valoró

Reconoció que lo que le molesta de los funcionarios es que “vean las falencias en las calles, pero no les den interés, lo que tiene que hacer es levantar el teléfono y avisar porque la gente se va a enojar. Yo hago ese trabajo, salgo y cuando veo baches o focos que están quemados aviso a los responsables del área para que solucionen la cuestión”.

“El que está en la Municipalidad es empleado municipal, no pertenece solo a un área, y tiene que mirar todo”, asintió, dejando en claro que “cuando estas en un equipo nadie se puede enojar porque uno trabaja para el bien común, nadie se realiza solo sino en un equipo”.

Por último, el Intendente capitalino cruzó a quienes dicen que no camina los barrios o que no tiene contacto con el vecino. “La oposición cree que no me muestro, yo no me voy a sacar una foto para subirla a todas las redes sociales, sino que recorro, hablo con quien tengo que hablar y le llamo al funcionario que corresponde. Son chicanas. Yo salgo, me junto con algún vecino, averiguo qué pasa, no hace falta que esté contando todo esto; a parte es necesario que alguien se dedique a coordinar y planificar”, lanzó.

“Es fácil criticar al que hace, si ando paseando no podría realizar o gestionar firmas de convenios; no se trata de ir a pararse en un lugar y sacarse una foto”, cerró diciendo el mismo.