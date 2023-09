Jorge Jofré: «No debemos dar un paso al vacío, invito a analizar muy bien el voto»

El intendente de la ciudad Jorge Jofré visitó el piso de Expres en Radio y habló acerca de diferentes temas entre ellos de los trabajos y proyectos que se llevan adelante desde la Comuna. Además, habló de las elecciones del mes de junio en donde la gente renovó su confianza en la gestión, por último y como mensaje instó a los formoseños a pensar su voto. «No debemos dar un paso al vacío», señaló.

Jofré comenzó diciendo: «la verdad que el 25 la ciudadanía renovó la confianza en la administración de la ciudad, es por ello que decimos que tenemos que seguir con el plan de ciudad que nosotros pretendemos en el que sea el turismo el eje que atraiga inversiones y que pueda generar fuentes de trabajo».

«Además debemos seguir trabajando en todo lo que sea inclusión, barrera cero, la escuela de formación de Artes y Oficios, seguir recuperando espacios que estaban abandonados y darle a nuestra ciudad mayor infraestructura que es lo que realmente necesita porque si uno planifica un crecimiento lo primero que hay que hacer infraestructura y después las casas y acá en nuestros crecimiento que fue muy impresionante, hizo que la gente haga las casas y después nosotros seguíamos con la infraestructura y a eso hay que sumarle los barrios mal loteados que es un problema para la gente».

Aumentos

En relación al aumento salarial otorgado por el gobierno provincial al que después se plegó el Municipio, indicó «el Gobernador nos citó a una reunión de intendentes en la que manifestó que teniendo en cuenta la situación de los municipios iba a hacer un esfuerzo extraordinario para que desde las arcas de la provincia se pueda abonar el aumento del 25 por ciento a los empleados municipales de toda la provincia».

En relación a como se hará para pagar todos los meses ese aumento, indicó que la instrumentación no ha quedado muy clara, pero quedó a cargo del ministro de Economía de la Comuna que seguro nos va a explicar como quedará eso. “Supongo que habrá un plazo”.

«El problema que estamos teniendo los municipios es que la inflación supera el incremento de la recaudación que viene como coparticipación y eso nos esta llevando a un desfasaje, suponemos que si mejora eso podremos pagar los aumento en un tiempo indeterminado. Las municipalidades vienen muy golpeadas porque nos han sacado muchos subsidios, todo es mas complicado, pero esperemos que esta vez el ajuste no llegue sobre los municipios», aseveró.

Situación de la Comuna

En relación a la situación de la Comuna explicó «nosotros en el Municipio estamos en un equilibrio inestable, es decir que estamos ajustando todos los gastos, las ayudas que por ahí dábamos porque la prioridad es pagar a los proveedores, eso queremos cumplir y una vez que eso se cumpla volveríamos a lo mismo. Los servicios básicos que nosotros brindamos, seguimos haciendo hay acciones que no podemos dejar de hacer, se nos vuelve más lento el proceso de aquellas obras que son grandes, lo haremos lento, pero no dejaremos que se deterioren porque nos costará mucho arreglar».

«Debemos reconocer que estamos pasando una situación muy difícil como lo dice el mismo Gobernador en cada uno de sus discursos. La inflación realmente arrasó con el poder adquisitivo de la gente y también con el poder de los estados municipales para poder movilizar y ejecutar las obras que tenía prevista realizarse, es así que independientemente quien sea el candidato que a nivel nacional gane no creo que sea fácil salir de esta situación que está atravesando Argentina», dijo.

«Estamos con un nivel de deuda muy grande que lastimosamente nos hace depender de las decisiones que se toman en otros países para que se maneje nuestra economía y el manejo de esta inexorablemente lo termina pagando la gente mas humilde y también se postergan obras muy importantes para la infraestructura de un país que necesita de ella porque nadie se desarrolla más allá de lo que esta lo permite porque si uno no tiene caminos, electricidad o agua el progreso se limita y nosotros realmente necesitamos que se sigan haciendo inversiones tanto en la provincia como en el país y si la política que nos fijan desde el Fondo Monetario Internacional es de ajuste se ajustará en la obra pública, en los salarios y en un montón de cosas que nos llevará a una situación que hará difícil la calidad de vida de las personas. Hay que elegir a una persona que haga un ajuste menos severo porque si viene uno con la motosierra cortando todo, creo que no la vamos a pasar bien, ese es el peligro que tendremos».

«Creo que hay que mirar siempre a la cuestión social primero porque detrás de los fríos números que miran los países del norte hay gente que tiene hambre y que no está llegando a las dos comidas, afortunadamente en Formosa todavía estamos mejor que en muchos lugares del país», manifestó el Intendente.

«Formosa es como esta mas blindada para aguantar las crisis, pero creo que tampoco los fondos son infinitos, es decir que hay que tratar de que lo que se tiene de reserva para enfrentar una crisis como la que estamos teniendo tiene que tener un tiempo de finalización porque si no vamos a estar pasándola mal y seguro que el Gobernador a partir de este tiempo y depende de quien gane empezará a priorizar los gastos que se hacen para que dure más tiempo el dinero de reserva. Hay dos problemáticas que debemos solucionar los intendentes del país en su conjunto, es el transporte y las calles. Estos son puntos críticos. El transporte esta pasando una crisis muy importante. Estuve en San Juan viendo el sistema de transporte eléctrico y tiene costo cero, pero el transporte cuesta mucho dinero, pero es lo que se viene, así que hay que ver», expuso.

Por último, señaló que lo social en nuestra gestión seguirá estando, a su vez a modo de mensaje pidió a la gente que no baje los brazos, ya nuestro país ha pasado por situaciones muy difíciles y las hemos superado. Argentina tiene todo para crecer, tenemos posibilidades de eso si hay una persona que sepa manejar el destino de la gente tratando de mejorar la calidad de las personas. Es por ello que pido que emitir su voto piensen, no tenemos que dar un salto al vacío, hay que votar a aquellas personas que tengan experiencia en como se gobierna y en la administración pública».