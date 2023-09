Un polista atropelló y mató a un peatón, se dio a la fuga y luego fue a una comisaría

Cruz Novillo Astrada, hijo del expresidente de la Asociación Argentina de Polo, embistió a un transeúnte con su camioneta 4 x 4. Su abogado, Rafael Cúneo Libarona, aseguró que «el conductor venía de una reunión con amigos, frenó en el semáforo y cuando le da el verde arrancó. El accidente se produjo 20 metros después donde no hay senda peatonal».

Un joven de unos 25 años murió este domingo a la madrugada en el barrio porteño de Retiro al ser atropellado por una camioneta 4×4 conducida por el polista Cruz Novillo Astrada, quien inicialmente se dio a la fuga aunque más tarde se presentó en la comisaría donde quedó detenido y este lunes será indagado, informaron fuentes policiales y el abogado defensor a Télam.

El siniestro vial se produjo a las 5.20 en la avenida 9 de Julio casi esquina Arroyo, donde el vehículo que conducía el polista Cruz Novillo Astrada, hijo de Eduardo, expresidente de la Asociación Argentina de Polo, embistió a un peatón y luego escapó.

Posteriormente, se hizo presente en dependencia policial el abogado del conductor, Rafael Cúneo Libarona, para ejercer su representación legal y luego hizo lo propio el imputado, quien entregó la camioneta Volkswagen Amarok y quedó detenido.

«El conductor venía de una reunión con amigos, frenó en el semáforo, en colorado, y cuando le da el semáforo verde arranca. El accidente se produce 20 metros después del semáforo en un lugar donde no hay senda peatonal, es decir que el peatón no estaba autorizado a cruzar pero se le cruzó repentinamente al automovilista, que se asusta, llega a la casa de la madre y vienen la madre y el padre a la comisaría y se presentan espontáneamente», dijo a Télam Cúneo Libarona.

«Estamos acá a disposición de la comisaría, de la fiscalía y el juzgado y además trajimos la camioneta para que le hagan foto y pericias», agregó. Según las fuentes policiales, la víctima, que no portaba ningún tipo de identificación, sería una persona en situación de calle y tendría «aproximadamente 25 años de edad, 1,70 metros de estatura y contextura robusta».

En junio de 2021 Justo Novillo Astrada, hermano mellizo de Cruz, falleció a los 22 años en un accidente en la ruta 8, cerca de San Antonio de Areco.

«Hay que entender algo que es muy importante: el hermano mellizo de Cruz sufrió un accidente de tránsito y falleció hace poco más de un año. Y bueno, él no lo pudo sostener. Y además no sabía si esta persona estaba acompañada y tuvo miedo que, si frenaba, lo golpeen. Hoy vivimos todos en una sociedad muy agresiva, hay mucha agresión. Fue inmediatamente a contarle esto a su madre y vinimos con su papá a la comisaría de la jurisdicción del lugar», agregó Cúneo Libarona en declaraciones a C5N.

«No frenó por el miedo, por el recuerdo del hermano, por un montón de circunstancias que pasan por la cabeza de uno. Las reacciones que tiene cada uno en determinado momento no son juzgables. Somos todos humanos y pasamos por distintas transiciones», agregó.

El letrado informó además que su defendido «no tiene antecedentes penales» previos a esta imputación por homicidio culposo, en virtud de la cual «va a quedar detenido hasta mañana, cuando será indagado y esperemos que recupere la libertad».

