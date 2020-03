Compartir

Este lunes, Jorge Rial volvió a la conducción de Intrusos en un año especial para el ciclo más emblemático de America porque cumple 20 años en el aire de manera ininterrumpida en la televisión.

Con una nueva escenografía, el conductor apareció en el estudio a las 13 horas y saludó a sus fieles televidentes: “Hola, ¿Cómo andan…? Bienvenidos, 20 años de Intrusos, realmente somo parte de la historia y no lo podemos creer. Recién estaba hablando con mis compañeros de este momento que tanto esperábamos, pero que nunca soñábamos”.

“Cuando muchos pensaban, incluido yo, que íbamos a durar unos meses apenas. Y hubiese sido lo mejor seguramente para todo el ambiente, pero no. Nos fuimos expandiendo, fuimos creciendo y nos convertimos en el programa icónico del espectáculo e histórico de la televisión argentina. Pocos programas han estado 20 años al aire y de manera ininterrumpida. No nos paró nada… no nos pararon los cacerolazos, no nos pararon las terribles inundaciones, no nos paró la nieve, tampoco las crisis y los cambios de gobierno”, continuó Rial.

“Casi nacieron mis hijas con este programa, nació mi nieto, me separé, escribí libros, planté arboles. Me fui y vine, conduje otros programas, pero siempre volviendo a Intrusos porque este es el origen de todo lo que tengo. Cuando digo Intrusos, hablo del canal América, hablo de mis compañeros tanto del primer equipo hasta el actual. Todos los que pasaron por acá hicieron que yo pueda crecer”, reconoció el conductor.

“Intrusos era un programa que llegaba para ocupar un lugar que estaba vacío. Nosotros estábamos en el banco, pero no creíamos que eramos los mejores, sin embargo, acá estamos. Era un ciclo para ver que pasaba y a los seis meses explotó y acá estamos hace 20 años”, recordó.

“Hasta me hicieron un camarín. Hubo épocas en los que nos llevábamos muy bien con este canal y nos amábamos y otras que nos llevábamos como el c…, es así como toda familia. Nos ponemos inaguantables, viejos. A mí me creció la barba acá y vamos a festejar por todo lo largo y por todo lo ancho estos 20 años”, manifestó un eufórico Jorge Rial.

“Es un hecho histórico para la televisión y para este canal, y queremos festejarlo haber estado en una televisión donde el zapping lo hacen los gerentes de programación porque es lógico. Hubo grandes programas que se fueron enseguida por el rating. Haber llegado hasta acá es bárbaro”, dijo.

“Arrancamos con el final de De La Rua, transmitimos en vivo el primer cacerolazo contra Duhalde y nos mandaron la AFIP. Después vimos llegar a Néstor Kirchner, después llegó Cristina, Macri y ahora está Alberto Fernández. Pasamos por todos los presidentes y por todos los climas, estamos muy felices. Vamos a festejar porque, además, acá nacieron muchos personajes del ambiente. Acá había una escalera por la que alguna vez bajó Wanda Nara”, detalló sobre los hechos que acontecieron durante estos años que el ciclo estuvo en el aire.