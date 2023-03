Jorge Taiana: «En Rosario las Fuerzas Armadas no van a realizar tareas de seguridad, sino de apoyo»

El ministro de Defensa destacó que la legislación vigente establece que entre las misiones del organismo está la de brindar ayuda “a la comunidad nacional”

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, ayer se refirió a la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar a una dotación de las Fuerzas Armadas a Rosario, en medio de la escalada de la violencia por las organizaciones criminales que operan en esa ciudad de Santa Fe, y reiteró que los militares movilizados “no van a realizar tareas de seguridad, sino de apoyo a la comunidad”.

Al encabezar por la mañana el acto de inicio del ciclo académico 2023 en la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas (ESGC), el funcionario confirmó que los uniformados se encargarán de trabajos de urbanización en barrios populares, como ya había anticipado el mandatario nacional durante la conferencia de prensa en la que anunció la medida.

“Debe quedar en claro que el Ejército en Rosario no va a desempeñar tareas de seguridad, sino que brindará una colaboración en obras que faciliten y mejoren la vida comunitaria. Estas acciones están encuadradas como misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas y ya se están desarrollando en diferentes lugares del país”, remarcó Taiana.

En tal sentido, el ministro destacó que la Directiva Política de Defensa Nacional, establecida por el Decreto 457/2021, indica que, entre las misiones subsidiarias de las FF.AA., está la de “brindar apoyo a la comunidad nacional”.

“Están para cumplir tareas de Defensa Nacional. La tarea de seguridad en combate al narcotráfico o al delito es competencia de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, no son responsabilidad de esta cartera”, aclaró.

Taiana fue uno de los pocos funcionarios, junto con su antecesor en el cargo, Agustín Rossi, actualmente en la Jefatura de Gabinete, y su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a los que consultó el Presidente antes de tomar la decisión de enviar al Comando de Ingenieros del Ejército a una de las zonas más peligrosas de Santa Fe.

“En primer término, he dispuesto el refuerzo de las Fuerzas Federales hasta alcanzar en esta etapa los 1400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. En segundo lugar, he decidido que el Ejército Argentino, a través de su Compañía de Ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución”, precisó Alberto Fernández en una conferencia de prensa.

Ante la crítica de algunos sectores que pidieron una medida más fuerte por parte del Gobierno, el ministro sostuvo que son personas que “en realidad no quieren unas Fuerzas Armadas para la Defensa de la soberanía y de nuestros recursos estratégicos, quieren una Guardia Nacional sin capacidades de defensa autónoma”.

“Vamos a trabajar por la comunidad, como lo hemos hecho en muchas oportunidades, como lo estamos haciendo y cómo lo vamos a seguir haciendo, porque es una misión subsidiaria en beneficio de la comunidad. Pero nadie debe confundir la misión principal de las Fuerzas Armadas, que está claramente establecida y es la defensa de la soberanía.”, aclaró Taiana.

Por último, señaló que su cartera está “trabajando junto a distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Social y de Salud” para coordinar “este fortalecimiento de la presencia del Estado en el territorio”. Creemos que mejorar las condiciones en la comunidad contribuye a mejorar la vida de los rosarinos y en consecuencia a disminuir los índices delictivos”, cerró.

