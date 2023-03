Insfrán se dirigió a las mujeres formoseñas: «En esta lucha cuenten con este compañero»

Ayer, 8 de marzo, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el estadio Carlos Cleto Castañeda en un marco multitudinario de mujeres provenientes de distintos barrios de la ciudad de Formosa y del interior provincial.

El primer mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Eber Solís; y las funcionarias y diputadas del Frente de Todos en el tradicional escenario.

“No vengo a regalarles flores, ni decirles cosas bonitas sino que vengo a decirles que en esta lucha que llevan adelante día a día cuenten con este compañero que les va a acompañar”, expresó Insfrán a las presentes.

Y resaltó que este no es un acto más, ni tampoco un simple día de encuentro de diálogo, destacando que para él “es algo demasiado especial”, teniendo en cuenta que “ustedes, orgullosamente se definen como las defensoras del Modelo Formoseño, pero les quiero recordar que no se olviden que son las fieles custodias de mi corazón”.

Memoria

De esta manera, el mandatario enfatizó en que hay que tener “memoria para saber de dónde venimos y a dónde vamos, para no equivocarnos de camino”.

Insistió en que con “esa memoria tenemos que pensar y tener claro” que en Formosa “nuestra identidad es multiétnica y pluricultural y dentro de esta concepción, “estoy seguro, que no nos vamos equivocar”.

En este sentido, repasó las razones por las que se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, que tuvo un origen trágico en la muerte de 129 trabajadoras en 1908 mientras luchaban por los mismos derechos que sus compañeros varones en la fábrica Cotton, Nueva York, Estados Unidos, y murieron a causa de un incendio provocado por su empleador.

“Por eso no venimos a festejar, venimos a recordar” sostuvo el gobernador y recordó que el pasado 24 de febrero, fue el día de la Mujer Paraguaya, por un acto heroico de las que se juntaron en la plaza de Asunción para ofrecer sus alhajas como donaciones y así colaborar con el ejército paraguayo que estaba “en plena guerra de la Triple Infamia”.

A su vez, Insfrán se refirió a la histórica lucha por la igualdad de género, afirmando que, en Argentina, “esto se hizo realidad” cuando llegaron al gobierno Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón.

“Eva con ese espíritu revolucionario que le caracterizaba y la decisión tajante del General Perón lograron el voto femenino y también la identidad de las mujeres con la libreta cívica”, remarcando que previo a eso las mujeres estaban ausentes de la vida política “y Evita logró cambiar eso”.

Además, precisó que durante este gobierno se incluyeron a los obreros, excluidos del sistema, organizados en sindicatos para discutir sus salarios, lamentando que “este momento de conquistas de derechos de los más desposeídos perduró hasta 1955 cuando llegó la Revolución Fusiladora, que dejó por tierra todo esto”.

Sin embargo, siguió, “las mujeres no se rindieron en sus luchas, conformando la tan valorada resistencia, que muchas pagaron con su vida”, sumándose las proscripciones y luego, la noche oscura en la Argentina con la dictadura de 1976 “y nuevamente fueron mujeres, siendo madres y abuelas las que enfrentaron la situación poniendo el cuerpo con memoria, verdad y justicia”.

Sumó que así se fue construyendo esta Argentina, “pero si yo les dijera que todos esos derechos están conquistados les estaría mintiendo”. Sin embargo, durante gobiernos justicialistas, se sancionaron numerosas leyes que contribuyen a eso como, por ejemplo, la de la moratoria jubilatoria, donde el 80% de las jubiladas fueron mujeres, razón por la que se llamó “jubilación de las trabajadoras domésticas”.

“Y como siempre, como decía Arturo Jauretche, se oponen las minorías, porque son quienes pierden privilegio, en tanto que la mayoría gana derechos. Por eso la mayoría vive con amor y no con odio”, afirmó contundente.

Así, resaltó que “sé que ustedes no desean que se las pongan en un pedestal, ustedes desean igualdad de género”.

Y puntualizó en otras leyes importantes como la de Paridad de Género en los cargos electivos y “ahora prometí enviar a Diputados un proyecto de ley para establecer licencias por violencia de género”.

En este marco, el gobernador subrayó la importancia de estar contenidas “y ahí es donde debe estar el Estado”, pidiendo que “desde cada área hay que redoblar el esfuerzo para contenerlas y darles la seguridad, porque quienes padecen violencia tienen miedo y por eso hay que demostrarles que están protegidas por el Estado”, insistió.

“Yo sé que esto no es una cuestión que se logra en forma mágica porque es un cambio cultural, social, político y educativo que hay que hacer, y nosotros lo vamos a hacer teniendo en cuenta nuestra identidad multiétnica y pluricultural”, consideró.

Sobre esto, el titular del Poder Ejecutivo, expuso que “hay que seguir luchando porque mientras no se logre esa igualdad, con la que podemos ir armónicamente en comunidad, el objetivo que persiguen no estará cumplido” y “esto lo haremos con una comunidad organizada como la estamos desarrollando en Formosa, donde todos vivamos en pie de igualdad y se respeten nuestro derechos”.

Al finalizar, Insfrán señaló que este es un año especial, en el que tenemos que decidir y elegir, “entonces les pido que tengamos memoria”.

“Esa memoria tenemos que agudizarla cuando entramos al cuarto oscuro, repasando rápidamente la historia, recordando quiénes son y quienes fueron los que han dado al pueblo argentino las mayores conquista”, agregando que “siempre son gobiernos peronistas, pero cuando digo peronistas tiene que ser como forma de vida, en donde al otro debemos mirarlo como nuestro prójimo y atenderlo, escucharlo y cuidarlo con amor”.

Y cerró afirmando que “sin ustedes, mujeres, hubiera sido imposible porque son muy especiales y lo mejor que tiene el pueblo de Formosa”.

“Las abrazo con el corazón y les pido que sigan orgullosamente defiendo el Modelo Formoseño, imbuido y plasmado dentro de la doctrina nacional justicialista: que es nacional, popular, humanista y profundamente cristiana”, concluyó.