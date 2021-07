José Delguy: “Nuestro camino primordial es reactivar la cultura, el turismo y la gastronomía”

Compartir

Visitó el piso de Exprés en Radio, el Cdor. José Delguy quien es Subsecretario de Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Formosa, quien habló de cómo impactó la pandemia en el sector y de las actividades que comenzaron a desarrollar. Además, reconoció que deben encontrar formas de auto-sustentar a los eventos ya que “nuestro camino primordial es reactivar la cultura, el turismo y la gastronomía”.

Primero reconoció que la recuperación del Paseo Ferroviario sin lugar a dudas marcó la actual gestión municipal y que ya se está pensando en un parque ferroviario. “Se trata de un proyecto muy lindo que pone en manifiesto lo que siempre quisimos generar: cultura, turismo y nuevos espacios para que la gente pueda dinamizar su economía. Entendemos que ante la situación de pandemia la gente está agotada, cansada, pero nosotros tenemos el objetivo claro que es el camino de hacer y de generar espacios que sean para que la economía se dinamice y una vez que se sigan permitiendo más acciones poner en manifiesto para que nuestra gente busque ese peso que realmente necesita”, aseveró el funcionario municipal.

En este sentido, agregó que “la pandemia nos trajo una nueva forma de hacer actividades, por eso hicimos streaming en vivo y el valor de tu voz (programa realizado a través de las redes sociales)”.

“La gestión de Jorge Jofré buscó tener un municipio sustentable, pero no solo en palabras sino en la acción”, dejó en claro, ya añadió que “eso nos lleva a caminar hacia un perfil turístico que ayudará a generar trabajo genuino, independizar a nuestra gente porque hoy creo que el gran problema que tenemos los formoseños, y más con la llegada de la pandemia, es el trabajo”.

Aseveró además Delguy que “nuestro camino primordial es reactivar la cultura, el turismo y la gastronomía que fueron puntos esenciales generadores de trabajos reales de nuestra gente formoseña y lo cual brindó esa acción recreativa para nuestras familias”.

Consultado si es que cuentan con algún informe respecto al impacto de la pandemia en el sector y las fuentes laborales que se perdieron respondió que “los números son obvios, son reales, uno camina y se encuentra con un montón de locales que no están alquilados. Los gastronómicos que se salvaron son aquellos que quizás tenían los papeles al día y pudieron entrar al ATP u otros beneficios nacionales, pero también nos dimos cuenta que había un trabajador informal que es producto de que recién comenzaban sus emprendimientos y que no pudieron sostener el mercado, y es por ello que considero que más del 60% de los gastronómicos han cerrado”.

Asintió que en el marco de la crisis que hay es necesario generar alternativas donde “lo primero que queremos es activar para que la gente pueda tener unos pesos, para eso ya comenzamos con las ferias barriales”.

“Tenemos que seguir encontrando las formas de auto -sustentar a los eventos y que ese mismo ingreso que se genera vaya directamente a las zonas más afectadas. No nos olvidemos que la pandemia hoy mas allá de los gastronómicos, del sector privado en general afectó al sector cultural, academias de danza y a los deportivo”, expuso.

Espacios públicos

recuperados

Numerosos grupos familiares se congregan durante los fines de semana y días feriados en la zona ribereña del riacho Formosa, en el sector del Paseo Ferroviario, recuperada por el municipio capitalino en el marco de las políticas sociales vinculadas a procesos comunitarios. En este sentido, este último fin de semana pudo verificarse nuevamente la presencia de centenares de vecinas, vecinos y grupos familiares realizando paseos recreativos y diversas actividades de esparcimiento en la zona, que fue acondicionada para el disfrute en contacto con la naturaleza por distintas áreas municipales.

Al respecto, Delguy expresó que “desde el inicio de la gestión del intendente Jorge Jofré el objetivo primordial fue recuperar espacios para que las familias formoseñas se vuelvan a enamorar y disfrutar de estos lugares en contacto pleno con la naturaleza”.

Seguidamente, comentó que “este lugar, acondicionado y embellecido, marca una tendencia y aporta a la recreación y el esparcimiento de vecinas y vecinos de la ciudad, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad sanitaria. En ese sentido, junto al equipo de la subsecretaría estamos entregando mantas, con medidas sanitizantes, para brindar mayor comodidad a las personas que en gran número concurren a este lugar”.

Las campañas de concientización sanitarias provinciales y comunales en el marco de la pandemia, junto con la posibilidad del esparcimiento al aire libre, también se verifica en la responsabilidad individual y social demostrada por quienes asisten a la zona, cumpliendo con todas las medidas de cuidado.

“La apropiación del área recuperada ratifica el acierto en el diagnóstico y la ejecución de las acciones municipales en tanto se fundamentan en el sentido de identidad y pertenencia comunitaria”, señaló.

Por último, el funcionario destacó que “la urbanización con sentido social que lleva adelante el intendente Jorge Jofré, centrada en la persona de carne y hueso, ha transformado la ciudad y tiene como consecuencia el aval vecinal con el empoderamiento de estos lugares recuperados, acondicionados y embellecidos para el disfrute de todos”.

