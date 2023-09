Juegos Evita 2023: Pozo del Tigre y Laishí con más boletos para representar a Formosa

El handbol sub 16 tuvo una emocionante competencia Provincial en los Juegos Evita donde Pozo del Tigre se coronó campeón en femenino y Misión Laishí en masculino.

Todos los partidos se desarrollaron en el Polideportivo Cincuentenario con una maratónica jornada clasificatoria cumplida el viernes ante la gran cantidad de equipos, que sirvió para definir a los cuatro mejores elencos en cada rama.

En femenino la fase de grupos tuvo a los participantes en tres zonas: A: Pozo del Tigre, Laguna Yema y El Potrillo. B: Villa Dos Trece, Villa Escolar y San Martín Dos. C: Tacaaglé, Clorinda y Formosa.

Avanzaron a semifinales los tres ganadores de grupos más el mejor segundo y así vinieron los cruces ya en la jornada matutina del sábado. Pozo del Tigre se quedó con el pase a la final al vencer a Villa Escolar por 22 a 8 y Formosa fue el otro pasajero ya que superó a Villa Dos Trece por 10 a 5.

En el partido por el título y la clasificación a Mar del Plata, Pozo del Tigre logró poner el resultado a su favor sobre la mitad del primer tiempo consiguiendo una distancia que la cuidó en todo el juego para terminar arriba por 11 a 6.

Las campeonas que van a los Nacionales de los Evita de Pozo del Tigre son: Luciana Argañaraz, Carmela Argañaraz, Luciana Candia, Cecilia Cuellar, Victoria Farfán, Luciana Godoy, Bianca Pintos, Sofía Quispi y Milagros Soraire.

El Provincial de varones tuvo a los equipos separados en cuatro grupos: Zona A: Pirané, El Chorro y Laguna Yema. Zona B: Laguna Blanca, Ingeniero Juárez y San Martín Dos. Zona C: Tacaaglé, Pastoril y Pozo del Tigre. Zona D: Formosa y Laishí.

Los mejores de cada zona se metieron en las semifinales con Pastoril siendo el primer clasificado al juego por el campeonato al superar a Pirané por 14 a 10. En la otra llave se dio el mejor partido del torneo con ventaja mínima para Laishí sobre Laguna Blanca por 14 a 13.

Llegó la final y a Laishí le ocurrió al similar en este cruce con Pastoril a lo que había vivido en semis, donde luego de ponerse arriba por cuatro tantos, el rival se le vino. En el caso de Pastoril empató el partido en 8 goles en el segundo tiempo pero en la recta final Laishí no tuvo dudas, metió 4 tantos, clausuró su arco y se llevó el campeonato con un 12 a 8.

Los chicos de Misión Laishí, que van a Mar del Plata, son Juan Romero, Leandro Gómez, Fernando Espinoza, Néstor Añole, Luciano Davichi, Ezequiel Molina, Luciano Peralta, Tiago Villalba, Juan Cogorno, Alejandro Albornoz y Exequiel Martínez.

Cuatro raquetas para Mardel

En las canchas del Club Náutico se desarrolló el Provincial de los Juegos Evita en tenis con tres de los cuatro lugares que había en juego, ganados por deportistas de Formosa y el restante para Laguna Blanca.

Tres puntos de la provincia tuvieron representantes en la competencia de tenis. A los capitalinos se sumaron las raquetas que llegaron de Laguna Blanca y Villa Dos Trece dándole forma al torneo en femenino y masculino.

Una buena cantidad de inscriptos generó que la clasificación se resuelva en dos jornadas con la del viernes, la primera, que presentó el desafío extra para los chicos de una llovizna que incomodó en varios pasajes. Ya en la mañana de hoy sábado llegó el momento de la definición con dos plazas en juego para cada rama. De esta manera, en masculino los clasificados fueron Leandro Sanguina y Lucas Mateo, ambos de Formosa. En femenino, el pase a Mar del Plata quedó en manos de Mónica Díaz de Formosa y Agustina Maidana de Laguna Blanca.

Un agradecimiento especial de la Secretaría de Deportes para las autoridades del Club Náutico Formosa, su comisión de tenis y profesores, por ceder sus instalaciones para la competencia y por la colaboración permanente.