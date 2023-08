Juegos Evita: La gimnasia con clasificados

En una semana con agenda cargada para los Provinciales de los Juegos Evita se realizó el de gimnasia artística y el de gimnasia con trampolín.

Participaron de la competencia atletas de Ingeniero Juárez, Pirané, Clorinda y Formosa y obtuvieron la clasificación los equipos que terminaron en el primer lugar en cada una de las modalidades. Así en artística el boleto para Mar del Plata quedó en manos del equipo A de Formogim de la capital provincial. En tanto que en trampolín, en la categoría infantil, el pase fue también para Formogim.

Así quedaron conformados los podios en cada disciplina con los nombres de las deportistas: Artística: 1) Formogim A: Lara Solís, Tiziana D’augero, Amira Chaiben y Sofía Correa. 2) Formogim B: Victoria Paredes, Nicole Sánchez y Agustina Argañaraz. 3) Feldmann Acro de Formosa: Ailen Spagna, María Ríos, Matilda Negri y María Pía Feiling.

Trampolín: Categoría infantil: 1) Fabricio Montoto y Victoria Iromey de Formogim, 2) Ken Puca y Manuel Sanz de Ingeniero Juárez y 3) Ela Puka y Bautista Blanco de Ingeniero Juárez.

El ajedrez tiene sus equipos

A lo largo de dos jornadas, desarrolladas en el Albergue Evita, se disputó el Provincial de ajedrez de los Juegos Evita que este año ingresaron dentro de los deportes urbanos.

La cita nacional para ellos será ya la semana que viene por esta situación de integrar el lote de deportes urbanos. Van a Buenos Aires para medirse con los trebejos de todo el país viajando este martes.

Jugadores de muchos puntos de la provincia participaron del torneo que se cumplió entre viernes y sábado. Llegaron de Ibarreta, El Espinillo, Herradura, Buena Vista, Riacho He Hé, El Colorado, Las Lomitas, Palo Santo, Laguna Blanca, Pozo del Tigre, más los locales de Formosa.

El sistema de competencia fue el suizo a siete rondas, tal como se desarrolla en la instancia nacional, en este caso con el objetivo de clasificar a cinco jugadores por rama, en dos categorías diferentes. Tres de ellos varones y dos mujeres. Estos resultaron ser los clasificados para el nacional: Categoría sub 14: femenino, Milagros Fernández de Formosa, Mía Del Valle de El Espinillo. Masculino, Lisandro Estigarribia de Riacho He Hé, Iván Rojas de Formosa y Jonatan Cáceres de Formosa.

Sub 16: femenino, Bianca Gaete de Formosa y Milagros Salinas de Riacho He Hé.

Masculino, Leandro Sandoval de Pozo del Tigre, Kevin Almada de Buena Vista y Isaac Britos de Formosa. Franco Campuzano será el profesor que viajará con el equipo.