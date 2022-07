Juegos Evita: Pirané es el primer pasajero

Compartir

La temporada de Finales Provinciales de los Juegos Evita se inició con la consagración de Pirané en fútbol de campo masculino sub 14 que de esta manera se convirtió en la primera delegación de Formosa con pasaje a las Finales Nacionales de octubre en Mar del Plata. Los flamantes campeones vencieron en la final a Misión Laishí por 1 a 0.

Los más de dos meses a puras finales en todos los deportes que forman parte de la agenda de los Juegos Evita tuvieron su inicio con la primera consagración. Pirané anotó su nombre en el fútbol masculino sub 14 ganando un partido decisivo muy equilibrado donde logró abrir el marcador en el primer tiempo a través de una jugada de pelota parada.

Fueron doce equipos de todo el territorio provincial los que llegaron a esta instancia afrontando la fase clasificatoria en cuatro zonas, con esta distribución: Zona A: Formosa, El Espinillo y Pastoril. Zona B: Ibarreta, Laguna Yema y Pozo Molina. Zona C: Laguna Blanca, Misión Laishí y El Chorro. Zona D: Pirané, General Güemes e Ingeniero Juárez.

Los grupos A y C afrontaron sus encuentros en la cancha de la Escuela Normal y los restantes en el Polideportivo de Obras Públicas que sería el escenario para la final.

Los cuatro mejores de cada zona avanzaron a las semifinales. En esa instancia, en una de las llaves, Laishí venció a Formosa en la definición desde el punto penal luego de igualar 0 a 0 en tiempo regular. En la otra, Pirané derrotó a Ibarreta por 1 a 0.

Llegó el momento del último partido del Provincial y allí Pirané iba a vencer a Laishí por 1 a 0. El elenco ganador había jugado mayormente en su campo en el arranque del juego pero logró desnivelar por derecha generando un tiro de esquina y allí sacó provecho con la aparición por el segundo palo de Mariano Quiñonez que mandó la pelota al fondo del arco.

Laishí mantuvo su postura de buscar el arco rival, ahora con la exigencia del resultado en contra, y eso generó que el segundo tiempo tenga muchas acciones en campo de Pirané. Insistió Laishí pero siempre se encontró con un rival muy seguro en el fondo y solamente pudo generar incomodidad ganando infracciones para poner la pelota sobre el área.

Con mucha entrega de parte de los dos equipos, cada uno buscando lo que necesitaba, se fueron los minutos finales para que llegue el festejo de Pirané, campeón con la ventaja mínima y ahora representante de Formosa en los Juegos Nacionales Evita que se realizarán en Mar del Plata del 24 al 29 de octubre.

La jornada en el Polideportivo de Obras Públicas se cerró con la premiación, con la distinción a todos los participantes en principio, y luego las medallas para los tres mejores. Pasó Ibarreta primero para llevarse las del tercer lugar, luego el turno de Misión Laishí con las del segundo y finalmente Pirané que luego de recibir su premio cumplió con la promesa de dar una vuelta a la cancha.

Los flamantes campeones y ahora representantes de Formosa, los chicos de Pirané, son estos: Agustín Aguiar, Gonzalo Ojeda, Marcos Dos Santos, Nicolás Rodas, Maicol Delgado, Mariano Quiñonez, Ezequiel Gusmán, Leandro Mencia, Nicolás Aquino, Alvaro Gaete, Elías Isaurralde, Maxiliano Salinas, Héctor Gómez, Gabriel Salas y Mariano Azcurra.

