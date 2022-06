Compartir

Hace unos meses, la actriz contó con emoción que Elena comenzaba la primaria. Sin embargo, un episodio amargó la experiencia de la niña de 7 años, que tiene parálisis cerebral.

A principios de año, Julieta Díaz había celebrado que Elena estaba por comenzar la escuela primaria. La niña nació con parálisis cerebral y, gracias al avance exitoso en su tratamiento, finalmente podrá insertarse en este nivel educativo con la compañía de una maestra integradora.

Así lo había relatado la propia actriz a través de un extenso y emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “Este año Elena Antonia empieza primer grado con una maestra integradora. Le compré todos los útiles (todo es guita todo el tiempo) y me pide sacarlos todos los días de la bolsa y mirarlos y mostrárselos a todo el mundo. Además hicimos un cartel calendario para tachar los días hasta el lunes 21/02 que arrancan las clases”, comenzó contando la interprete, que en pocas semanas podremos ver en el elenco de la segunda temporada de ATAV.

“Tiene 7 años. El año pasado tuvimos que esperar para que ella pudiera estar más cómoda con el proceso de aprendizaje. Hace mucho que está esperando este momento. Y yo también. Su papá también. Sus abuelxs. Lxs de sangre y lxs del corazón. Y todxs las que la amamos. No porque nos parezca que esperar un año más sea un problema o queramos que cumpla con la manera ‘correcta de algo’ (Eso siempre es una presión de igual manera. Seguimos laburando mucho en eso). Si no porque ELLA lo desea. Porque quiere ver a sus compañerxs del jardín en el recreo, porque quiere estar con pares, con niñxs. Aprender junto a ellxs! Con ellxs!”, reseñó, textual, la actriz. “Qué felicidad, mi amor! Llegamos hasta acá y soy tan feliz de verte feliz. Este camino lo seguimos juntxs. Sea como sea. Te amamos”, continuó con su texto Julieta, agregando un emoji de corazón.

Así, pudimos seguir toda la previa junto a madre e hija. Desde la compra de los útiles hasta la noticia de que ya tenían una maestra integradora que iba a acompañar a la menor en esta experiencia, un requisito fundamental para que pueda asistir al colegio. Sin embargo, semanas después, una amarga situación cortó la racha de buenas noticias. Así lo comentó durante el programa radial Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dugli, donde la actriz confesó, por primera vez, el motivo que puso en peligro la continuidad escolar.

“Mi hija empezó el colegio con una maestra integradora, que es el requisito de los chicos con discapacidad en la escuela. Y pasó una mala situación con una maestra integradora muy irresponsable que la dejó, se fue, de un día para el otro dejó de venir y mi hija se sintió muy rechazada”, contó la actriz.

“Mi hija preguntaba: ‘¿Dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Se enojó?’. Se sintió rechazada. Fue muy desagradable, muy feo y muy poco profesional”, expresó y detalló que si bien ya consiguieron a otra persona que ocupe su lugar, nada le garantiza que esto no le vuelva a suceder debido a que por lo general, es un rubro muy mal pago. “Es algo que puede pasarte muchas veces en el año entones es muy angustiante”, se explayó preocupada.

“Es un espacio muy difícil, estamos esperando que el nomenclador de discapacidad aumente para las maestras y toda el área de discapacidad. Es un trabajo que se paga muy poco y es difícil de conseguir alguien que se quede. Se necesita de mucha vocación. Esta chica con la que empezó Elena resultó ser una persona muy irresponsable. Sé que es común, a Inés Estevez le pasa lo mismo con sus chicas”, aseguró Julieta, quien también se mostró aliviada porque, por el momento, pudieron dar con alguien que asista a Elena en sus tareas y que le garantice poder volver a las aulas.

“De todas maneras, Elena tiene mucha alegría y está muy contenta y feliz de ir a la escuela. Y es siempre muy importante la actitud que tenga el colegio con respecto a esto”, agregó, sobre el final de la entrevista. “Antes almorzaba con nosotros y ahora, con los chicos en el colegio”, cerró feliz.

