Juventud del Radicalismo, del PRO y del MID piden a los referentes de la oposición “estar a la altura”

Desde la Juventud Radical, Jóvenes PRO y Juventud MID exigieron a todos los referentes de la oposición estar a la “altura” que los tiempos demandan.

Indicaron que “hoy se presenta uno de los más grandes desafíos de nuestra historia: evitar la continuidad de la hegemonía del partido único; hecho que solo se puede garantizar mediante la construcción de un frente lo suficientemente amplio y plural que asegure el equilibrio de poder y la representación de todos los sectores afectados en los últimos tiempos”.

“El momento es ahora”, sostienen, porque “la sociedad no solo espera, sino que exige que dejemos las diferencias de lado y que pesar de tener orígenes distintos trabajemos juntos en una visión a futuro que tenga como base fundamental valores republicanos y democráticos”.

“La unidad del Frente Amplio Formoseño es tan importante como cada partido que lo integra, es responsabilidad de todos mantenerlo”, insisten los jóvenes.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Martín Riveros -presidente de la Juventud PRO Formosa- sostuvo que la única forma que hay hoy en día de ganar la batalla es a través del diálogo y del consenso. “Es hora de limar asperezas, negociar y llegar a acuerdos, dejar de mirar hacia el costado para mirar hacia el frente”, aseveró.

Seguidamente valoró la participación de los jóvenes en manifestaciones que fueron trascendentales durante el último tiempo. “Si bien las injusticias en Formosa no arrancaron con la pandemia, sino que se potenciaron aún más, creo que sirvió para visualizar muchas cosas donde los jóvenes se despertaron y perdieron el miedo a manifestarse y pedir lo que les corresponde. En Formosa estamos cansados de tener que irnos para tener un mejor futuro, por eso entendemos la importancia de los jóvenes en la política, por ahí viene el cambio”, expuso.

Por otro lado, Riveros agregó que “desde hace tiempo no se veían manifestaciones masivas, con gente que perdió el miedo, y sobre todo jóvenes, que además pienso tuvimos un rol fundamental”.

Finalmente, consultado por la candidatura de Fernando Carbajal a diputado nacional respondió: “Carbajal es una persona muy preparada e idónea para ocupar el cargo; creo que no fue puesto a dedo, él cumplió un rol fundamental para todos los formoseños como Juez y se animó a hacer lo que muchos no se animaron. Ocupar ese rol y figura representativa y emblemática es algo que tenemos que potenciar”.

