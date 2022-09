Karina Jelinek visitó a Mirtha Legrand y habló de su proyecto de ser madre: «Es un proceso lento»

Compartir

Linkedin Print

En la segunda mesaza del año, la modelo también se refirió a su situación sentimental y reflexionó sobre la búsqueda de la felicidad

El sábado pasado, Mirtha Legrand volvió a conducir su histórico programa de televisión luego de dos años y medio en un marco de emoción y felicidad por uno de los regresos más esperados en la pantalla chica. Ya superados los nervios del debut, la conductora retomó el ritmo de sus mesazas que en principio se emitirán los sábados a la noche por El Trece, mientras que Juana Viale irá los mediodías de los domingos. Ambas se encargaron de decir que este esquema puede cambiar, pero de momento se mantiene según lo planeado.

En La Noche de Mirtha, la conductora ofreció un menú de figuras relacionadas al mundo de la política y espectáculo. En el segundo capítulo de la temporada 2022 invitaron a Patricia Bullrich, la presidenta del partido PRO; Luis Majul, el conductor de LN+; Marcelo Polino, el periodista de espectáculos; el influencer Santiago Maratea; y la modelo Karina Jelinek.

Una velada con momentos más álgidos y serios vinculados a la actualidad del país, otros más relajados y uno especialmente emotivo en el recuerdo del inolvidable Carlitos Balá, fallecido en las últimas horas. La Chiqui le dedicó unas sentidas palabras al iniciar el programa, lo homenajeó con una foto en el portarretratos de su escritorio y luego fue recordado por todos los invitados durante la cena.

Promediando el encuentro, la conductora le preguntó a Karina si continuaba con su deseo de ser madre, algo que la modelo expresó en reiteradas oportunidades. “Sí, es uno de mis sueños. Estoy en ese proceso lento, muy personal, por eso no amplío mucho sobre el tema, porque quiero que se concrete bien”, expresó. Y añadió que estaba haciendo el tratamiento de manera personal: “Yo solita, tranqui”, aseguró.

A continuación, la panelista de La jaula de la moda fue una de las destinatarias de las clásicas preguntas Legrand, que en esta etapa parecen haber vuelto recargadas. “¿Tenés pareja?”. Karina aprovechó el vaivén de la conversación para evitar una respuesta que aparentemente no tenía ganas de dar. Pero Luis Majul volvió sobre el tema y replicó la inquietud de la conductora.

“Tenés pareja” señaló el conductor de La cornisa, en un tono entre más afirmativo que interrogativo que la modelo quiso dilucidar. “¿Sabías? ¿Me preguntás o qué?”, repreguntó. “Me pareció, vi que entrabas con alguien y me pareció que estabas enamorada”, agregó el periodista sin hacer alusión a quién. “Estoy tranquila, la paso bien”, respondió Karina sin dar más precisiones, y cerró el tema con una sonrisa y un guiño de ojos.

Más adelante, Mirtha quiso saber si la modelo era feliz. “Día a día busco la felicidad en cosas simples que son importante. Todos los días cuando me levanto agradezco a Dios por la vida, la salud”, respondió Jelinek y abrió su costado más espiritual: “Creo mucho en Dios. Tengo una vida particular, viajo mucho por la moda y eso me hace entrar en conciencia y ser más agradecida”, agregó ante la aprobación de la conductora.

La Chiqui escuchó atentamente y volvió a la carga sobre el tema que había quedado flotando apenas un rato antes. “¿Estás enamorada?”, preguntó sin rodeos. “Estoy bien, tranquila”, fue la respuesta. “¿Tenes una muy amiga?”, insistió la conductora. “Tengo varias amigas, y la felicidad se busca día a día. No existe una felicidad total”, cerró Karina, ahora sí, poniendo punto final al asunto.

Compartir

Linkedin Print