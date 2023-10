L-Gante confirmó que habla seguido con Wanda Nara y reveló cómo es la relación con los hijos de la empresaria

Tras casi tres meses en prisión, L-Gante volvió a hablar sobre su relación con Wanda Nara. En una reciente entrevista, el cantante confirmó que sigue en contacto con la conductora y empresaria, incluso mostrando conversaciones de texto entre ellos. “Me hablo seguido con ella”, dijo el cantante de cumbia 420.

Al aire de Crossover, programa que Julio Leiva conduce en Vorterix (FM 92.1), L-Gante sacó su teléfono y mostró las largas conversaciones que mantiene con Wanda. “Me hablo seguido con ella. Todo piola, todo flama, todo light”, manifestó el artista. El conductor no dudó en preguntarle sobre los rumores de romance que han circulado en torno a la pareja. “¿No fue marketing?”, quiso saber el streamer. “No, jamás”, fue la contundente respuesta Elian Ángel Valenzuela.

En la charla, el invitado reveló que ha conocido a los hijos de la mediática. Cuando se le preguntó si ellos lo querían, el cantante se mostró reservado, afirmando simplemente que “todo (está) piola”.

Recientemente, el artista estuvo en Poco Correctos (El Trece) y habló de sus relaciones amorosas, el cantante dijo que está “soltero”, pero habló de cómo continuaba su relación con Wanda Nara y Tamara Báez, tras la pregunta de Estefanía Berardi. “Con Wanda está todo de diez, nunca me peleé con ella. Pelea de lo que se dice discusión no hubo y estamos cada vez mejor. Con Tamara también nos llevamos bien, pero no hay reconciliación”, dejó en claro el intérprete de cumbia 420.

El joven llegó al estudio, además, acompañado por Jamaica, la hija que tuvo con Tamara Báez. “Aprendo todos los días, ella me enseña cosas”, comenzó diciendo el cantante. “Lo que le veo que tiene de mí es que una vez que arranca a hablar, ya no te suelta más. Pierde la vergüenza, entra en confianza y ya te explica todo, te habla, te cuenta…”, contó.

Y completó, a corazón abierto: “Cuando estamos los dos solos, aprendo nos entendemos y veo cómo va creciendo y aprende cada cosa todos los días. El único problema es cuando se acuerda de la mamá, pero después todo de 10″.

Wanda Nara llegó este viernes por la mañana a Buenos Aires en un vuelo proveniente desde Roma (Italia), en donde estuvo los últimos días cumpliendo con compromisos laborales: firmó contrato para ser figura del reality Ballando con le stelle, la versión italiana del Bailando, el ciclo que en la Argentina conduce Marcelo Tinelli.

La empresaria regresó al país luego de poco más de dos meses. Se había ido a fines de julio en un vuelo privado junto a Mauro Icardi y cuatro de sus cinco hijos -Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella- a Estambul (Turquía) ya que el futbolista firmó su continuidad en el club Galatasaray. Allí, se instaló junto a su familia y sus hijos retomaron las clases en el colegio internacional al que asisten.

En tanto, Valentino -su hijo mayor, fruto de su matrimonio anterior con Maxi López- se quedó en Buenos Aires ya que está jugando en la Novena División de River Plate y estaba disputando un torneo. Es por eso que ahora la empresaria decidió viajar para visitarlo. “Llegó mamá”, escribió junto a una selfie en la que el adolescente le está dando un beso.

En las últimas horas, desde las redes sociales, Wanda también sorprendió a sus seguidores con un romántico mensaje dirigido a su esposo, quien se encuentra en el club Galatasaray, desempeñándose como una figura destacada. En una historia publicada recientemente, se puede ver a Icardi celebrando un gol con los brazos abiertos, acompañado por un emoji de un corazón, mientras su mujer expresaba: “Ninguno como vos”.

El mensaje de cariño y apoyo de Wanda Nara a Mauro Icardi ha sido bien recibido por sus seguidores, quienes han compartido su alegría por el reencuentro familiar y el amor que prevalece a pesar de la distancia.