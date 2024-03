¿L-Gante puede volver a la cárcel? Detuvieron al amigo que participó del hecho por el que estuvo preso

De hacer música, a estar preso, a estar nuevamente en libertad y a ser perseguido e indagado otra vez por la justicia. Así se debe de sentir Elián Valenzuela. L-Gante, como es conocido artísticamente en los medios, está viviendo unas horas complejas que podrían determinar su futuro.

El origen de todo esto ocurrió en junio del año pasado, cuando el cantante de cumbia fue detenido, acusado de secuestrar a Gastón Torres y a Rosa Catalina Passi durante 23 minutos. Luego de pasar 100 días tras las rejas, L-Gante fue liberado, a la espera de lo que serían los próximos juicios. A pesar de eso, hay un evento que podría cambiar las reglas del juego.

La justicia ordenó la detención de Daniel Emanuel de Marco, amigo del cantante, quien estuvo presente junto a él durante el secuestro de la pareja. De momento, seguirá trabajando en la causa, a la espera que De Marco sea indagado este sábado por el delito de privación ilegítima de la libertad, además de amenazas y de coacción agravada.

La noticia la dio a conocer el periodista Juan Etchegoyen: “Urgente. Detuvieron a Emanuel de Marco alias Muelita, cómplice de L-Gante en la causa de amenazas y privación de la libertad. Se complica muchísimo la situación del cantante que podría volver a quedar preso”, señaló el conductor de Mitre Live.

Según la investigación policial, L-Gante “mediante amenazas de muerte” secuestró a Torres y a Passi y les indicó que los “llevaría a un campo que tiene en Carlos Keen y allí los mataría”. Ahora, la Justicia también incluyó a Daniel Emanuel de Marco en la denuncia por el delito de privación ilegítima de la libertad, amenazas y coacción agravada.

Durante los últimos meses, la justicia llevó a cabo una profunda investigación del caso, buscando determinad la identidad de la persona que acompañaba al cantante durante el incidente. A pesar de eso, Elián nunca había mencionado a Marco, ni ningún otro nombre que lo podría llegar a comprometer.

La comprometida

situación de L-Gante

Luego de su liberación, que data de septiembre del 2023, la Cámara de Apelaciones dio a conocer que el cantante de cumbia tendrá que ir a Juicio Oral, por un debate que todavía no tiene fecha de inicio. A pesar de eso, las expectativas por lo que puede llegar a pasar por el crecen.

De hecho, un dato que es informado en la causa, es que el cantante mantuvo una discusión con Torres a la salida del boliche. Luego, el acusado se acercó hasta el domicilio de Torres donde, a punta de pistola, lo retuvo y lo privó de su libertad, junto a otra mujer, bajo la reiterada y constante amenaza de que los iba a matar.

Luego de su estadía en la cárcel, al recuperar su libertad el cantante volvió a la música. De hecho, algunos de sus temas nuevos fueron un retrato de lo que vivió durante sus días encerrado. Por ese motivo, el 20 de noviembre del 2023 lanzó un nuevo disco titulado “Celda 4″, en el que expresó todas sus sensaciones de esa etapa oscura en su vida.

“Siempre me expresé con la música. El arte influyó en mi vida de manera positiva incluso en mi público a pesar de mis canciones crudas y reales. Quisieron hacer creer que era una mala persona, trataron de vincularme políticamente (…) Quisieron apagarme, pero no pudieron”, afirmó el músico ya en libertad. Una sensación que disfruta desde entonces, a la espera del siguiente fallo de la justicia.