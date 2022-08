La aceitera de Ibarreta fue a la justicia para conseguir que REFSA le bajen la luz

Compartir

El grupo inversor de la aceitera radicada en la localidad de Ibarreta, presentó un recurso administrativo a la justicia para conseguir que finalmente le instalen la energía eléctrica para poder funcionar. «Esperemos que cumplan con las leyes», manifestó Francisco Paoltroni, uno de los inversores, al Grupo de Medios TVO.

«Hasta ahora no tenemos novedades, estamos esperando respuesta a este recurso administrativo que se presentó al ente regulador. Esperemos que cumplan con las leyes, nada más que eso; uno acude a la Legislación, a la Constitución, y en la medida que logremos que las leyes se cumplan en nuestra provincia y en el país vamos a empezar a tener verdadera democracia y eso nos va a ir llevando a un crecimiento como pueblo», agregó al respecto Paoltroni.

El empresario, quien buscará competirle la gobernación a Gildo Insfrán en 2023, invirtió junto a otros socios un total de 100 millones de pesos en la construcción de una planta procesadora de soja en dicha localidad. Su funcionamiento se encuentra detenido debido a que no consigue que le bajen la luz.

«Nosotros a esta inversión la decidimos en marzo del año pasado, yo ni pensaba en dedicarme a la política y a esta acción que impulsamos. Ya teníamos este proyecto en marcha pero tratan de confundir; la sociedad nuestra está madura, hay conocimiento de los hechos de muchos años de como esta gente se maneja, es como alquilar una casa y no te bajan la luz porque no tenés cable o internet, eso es lo que plantean», sostuvo Paoltroni ante las versiones oficialistas que indican que detrás del reclamo se esconde un interés político.

Lo concreto es que, más allá de las presentaciones realizadas, la planta aún no cuenta con la energía eléctrica y por la polémica que generó esta situación, funcionarios provinciales y municipales aseguraron que no se realizaron los trámites correspondientes.

Ante una de estas últimas versiones, la del intendente de Ibarreta, Paoltroni expresó que «la cuestión de la municipalidad no aplica porque estamos fuera del ejido urbano en zona rural. «Hay una reglamentación de industria que dice que tenés que tener la energía dada de alta para que te aprueben el trámite en industria pero es más de lo mismo, es la máquina de impedir versus los que queremos hacer», explicó.

Con la presentación realizada, el grupo inversor del proyecto busca finalmente ultimar los detalles para poner en funcionamiento la planta luego de que la justicia se expida al respecto. La planta procesadora sería la primera en instalarse y luego le seguirían una serie de inversiones más que ampliarían la contratación de mano de obra.

«El problema es la política, somos todos víctimas y perdedores de este sistema, dividen al pueblo, te enfrentan; para ganar las elecciones prometen cosas que incumplen. Hasta ahora no tenía costo hasta que se hace todo tan visible con los medios, las redes, la verdad no se puede esconder. Los formoseños tienen que ser dueños de sus cosas, de vender, alquilar, regalar, propietarios y aquí se implementó este plan como herramienta de sometimiento, es lo que hay que cambiar», concluyó Paoltroni.

