La AFA informó las fechas y la sede de las semifinales de la Copa de la Liga

La entidad de la calle Viamonte publicó el calendario de la definición del campeonato doméstico. Sin embargo, desde la Liga Profesional de Fútbol no lo han confirmado aún.

Las autoridades de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) continúan en pleno trabajo para confirmar las fechas y sedes para las semifinales y la final del certamen que se vio interrumpido por las restricciones dictadas por el Gobierno nacional ante el aumento de casos positivos de coronavirus, y dos jornadas probables son las del 31 de mayo y 2 de junio.

Desde Racing, a través del presidente Víctor Blanco, insisten con que las semifinales se disputen el próximo fin de semana. El club de Avellaneda sería el más perjudicado en caso de que los partidos se jueguen en una jornada posterior, porque el defensor Eugenio Mena y el arquero Gabriel Arias, figuras del equipo, fueron citados por el seleccionado chileno para las Eliminatorias Sudamericana que se disputarán el 3 de junio (ante Argentina) y 8 frente a Bolivia.

“Por ahora no sabemos nada. Lo único que conocemos es la posición de Racing de querer jugar el 30 de mayo las semifinales y la final el 1 o el 2 de junio”, expresó Blanco en declaraciones brindadas a la señal deportiva TyC Sports.

A última hora del lunes se especulaba con jugar las semifinales el lunes 31 de mayo, un día después de finalizar las restricciones impuestas por el Gobierno nacional, y la final el miércoles 2, vale decir 48 horas más tarde, algo que en principio no tendría el visto bueno de Independiente pero sí de Boca y Colón.

Incluso la AFA publicó en su sitio oficial el calendario pertinente a los partidos de Colón frente a Independiente (con arbitraje de Diego Abal) y el de Racing contra Boca (con arbitraje de Darío Herrera en reemplazo de Fernando Echenique, contagiado con COVID-19), ambos en el estadio San Juan del Bicentenario con horario a confirmar a disputarse el lunes 31 de mayo.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se tenía en cuenta como escenario para el choque entre el Xeneize y la Academia, pero la ciudad de San Juan, con el estadio Del Bicentenario, cobró mayor empuje.

Racing-Boca y Colón-Independiente son los partidos programados para las semifinales. A los santafesinos también los complicaría ir más allá de junio porque se le vencen a fines del mes próximo los contratos de dos de sus máximas figuras como Luis “Pulga” Rodríguez y el arquero Leonardo Burián, además del entrenador, Eduardo Domínguez.

