La alegría de Julieta Díaz por el avance de su hija Elena: “Sé que muchos se ponen felices como yo”

La actriz compartió el primer dibujo figurativo que hizo la pequeña de cinco años, que nació con Parálisis Cerebral y está en tratamiento de rehabilitación.

En mayo del año pasado, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, Julieta Díaz habló por primera vez del estado de salud de Elena Antonia, la pequeña de cinco años que tuvo como fruto de su matrimonio con el estadounidense Brent Federighi. “Mi hija tiene Parálisis Cerebral. Está desde siempre en rehabilitación. Está muy bien”, señaló la artista en diálogo con la revista Paparazzi.

“Es algo muy íntimo de ella y de la familia, por eso prefiero no dar demasiados detalles. Lo que sí puedo decirte es que está muy bien y que avanza muy bien”, explicó la actriz en ese momento. Y, en relación a los tratamientos que viene haciendo la niña desde que se detectó su enfermedad, aclaró que gracias a ellos ya había logrado caminar, mantener una buena postura y jugar.

Lo cierto es que, ahora, la hija de Julieta a demostrado una evolución. Y su mamá decidió compartirla, orgullosa, con sus más de cuatrocientos cincuenta mil seguidores de Instagram. “Primer dibujo figurativo de Elena sin ayuda! Sus dibujos y pinturas abstractas son lo que más me gusta en la vida, pero, sabiendo lo que significa este avance en sus forma de comunicar y registrar el mundo, me hace muy feliz. Sobre todo el esfuerzo para poder controlar sus manos. Sé que muchxs de Uds. se ponen tan felices como yo y ya le agradezco, por adelantado, el amor de siempre. Lxs quiero”, escribió la actriz junto al trabajo de la niña.

Inmediatamente, muchas colegas y amigas de Julieta se hicieron eco de la grata noticia. Laura Novoa le comentó: “Es una princesa fuerte y guerrera como su mamá … Las amo”. Inés Estevez, por su parte, sumó una palabra de aliento: “¡Awante! (sic)”, puso junto con dos corazones rojos. Natalia Oreiro, en tanto, también manifestó felicidad: “¡Que alegría! ¡Felicidades Elena! Adelante”, escribió agregando varios emojis. Y, de la misma manera, también le hicieron llegar sus muestras de afecto Nancy Dupláa, María Carámbula, Eleonora Wexler, Gloria Carrá, Luli Droszdek, Graciela Borges, Ana Torrejón, Laura Novoa, Sivlina Chediek, Marisol Otero y Lorena Meritano.

A principios de junio, en diálogo con Catalina Dlughi para Agarrate Catalina, Julieta había vuelto a referirse a la salud de su hija y había dicho que el último año había podido “redescubrir la maternidad”. “En pandemia estuve muy presente y aprendí a estar con ella de una manera más relajada y entender que, para jugar, no hay que tener ideas especiales. Bajé el nivel de exigencia con respecto al juego, estar presente y jugar con lo que se puede, con la energía que uno puede y estar presente con ella”, dijo.

Y explicó: “Mi hija está bárbara. No se cura, pero se puede tratar y tener un nivel de vida y cotidianeidad más fácil. Hay diferentes grados (de parálisis cerebral), puede ser algo leve o cuadriplejia, pero en el caso de Elena es bastante leve. Tuvimos mucha suerte y ella avanza muchísimo”. En ese sentido, Julieta contó que la nena siempre va a tener que hacer tratamientos de rehabilitación para mejorar su día a día. “Es algo de por vida. Es una prueba que tiene ella y nosotros, con el papá, acompañando y amándola”, dijo.

Para cerrar el tema, en tanto, la actriz que protagoniza Pequeñas Victorias por Amazon Prime Video y está a punto de debutar con Precoz en Dumont4040, señaló: “Elena está ahí, es nuestro camino y uno aprende a agradecer muchas cosas en las situaciones de la vida. Parece un lugar común pero es así, te enseña mucho”.

