La angustia de Nazarena Vélez tras ir a un supermercado: «Tengo la sensación de que algo malo va a pasar»

Compartir

Linkedin Print

Pese a que está acompañada por su pareja, Santiago Caamaño, sus hijos, Thiago y Barbie, y el novio de ésta última, Nazarena Vélez contó que está a punto de perder la compostura por el panorama que observó en una salida al supermercado.

La actriz grabó un largo mensaje para sus seguidores de Instagram en el que les explicó que todo le da «miedo y angustia» y que está próxima a que le «pinte el chifle».

Nazarena comenzó su periplo por un conocido hipermercado y aprovechó el espejo de la sección de «textiles» para mostrar su look, lejos del glamour de una estrella de TV. «Vine a hacer una compra. Ustedes saben que no salgo nunca. Miren la pinta con la que vine: alpargatas, un pantalón hippie, un saco… ¡Soy mi abuela! Yo me veo y salgo corriendo. De verdad, ¿eh? Si veo a una mujer así, digo ‘me va a afanar’», relata en un video en el que se lee sobreimpreso: «Soy la vieja de la bolsa que me asustaba cuando era chiquita» y «doy miedo, posta».

De regreso en su casa, Nazarena continuó con su catarsis y asustó a sus seguidores. «¡Qué depresión! No sé para qué mierda salgo, les juro que quedé con una angustia. Más allá de la facha que vieron, que le estoy metiendo menos onda… (…) Todo me da miedo, angustia, no entiendo nada», dijo frente a cámara.

«Es re fuerte, voy a tener que hacer terapia online urgentemente porque me está pintando el chifle. Yo tuve una época que creo que tuve como comienzos de ataques de pánico, esa cosa de angustia», concluyó, mientras la pantalla mostraba un mensaje preocupante: «Con la sensación que algo malo va a pasar… #Horrible».