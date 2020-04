Eduardo Pfleger: «Es como un partido que hay que llevarlo día a día y tomando decisiones rápidas»

Compartir

Eduardo Pfleger, entrenador de dilatada trayectoria en el básquet nacional y actual DT de Sol de América, nos cuenta como lleva adelante estos días de cuarentena y nos deja su opinión en torno a los temas actuales del deporte de la naranja.

1-Como transitas la cuarentena? Con ansiedad, preocupación, incertidumbre?

-Voy llevando bien el tema de la cuarentena. No convivo con la ansiedad, no me vuelvo loco por decirlo de alguna manera. Tal vez porque tengo actividad todo el día desde casa, desde las cosas que tienen que ver con el básquet como las charlas mediante zoom hasta las actividades que hago en casa como cocinar por ejemplo. Me estoy reponiendo muy bien de una enfermedad y ahí está muchas de mis energías. Con respecto a la preocupación si la tengo, por la gente que está sin trabajo por la cantidad de gente que se va quedar sin trabajo. La parte del deporte va a tardar mucho en reactivarse. Estamos no solo los entrenadores que dirigimos en las tres categorías principales, que somos más de 110, sino que están los que trabajan en mini básquet, en formativas y todos ellos van a tardar en poder acomodarse de nuevo. La incertidumbre es saber cuándo va a terminar esto. Mi esposa es médica y creo que va a haber un cambio grande en todos los ámbitos. Va a haber muchos cambios y por un tiempo largo se va a vivir distinto.

2-El voley ya suspendió todo. Está bien que el básquet siga dilatando la situación y aún no haya nada resuelto?

-Hay actividades como el vóley que ya suspendió todo es verdad, pero cada se manejan diferentes, cada uno a su manera. En el básquet argentino somos 110 equipos en el país entre La Liga, La Liga Argentina y el Torneo Federal. No es comparado al vóley en cuanto a la cantidad de gente que trabajo en el club. Acá está en juego la cantidad de gente que trabaja en cada club, los jugadores, los entrenadores, el personal del club, los árbitros, la gente que trabaja en las mesas de control, la gente que se mueve para un partido de básquet es mucha. Si se juega con o sin público. El tiempo es algo que juega en contra porque la mayoría de los contratos está finalizando. Ya estaríamos en la etapa de play off. Si esto se reactiva y hay que darle como mínimo diez días de pretemporada, habrá que ver en qué fecha se hace. No es lo mismo volver el 15 de mayo que a fin de mayo. Hay que ser cautos, primero hay que reactivar otros ámbitos como por ejemplo el educativo. Hay que ser pacientes. Hoy hay que darle valor a la posibilidad que teníamos de entrenar, de jugar, de disfrutar de un partido.

3-Que estrategia planificaron con el Profe para que el plantel de Sol de América pueda hacer actividad cada uno en su casa?

-Nos quedaron dos partidos de fase regular. En ese momento no teníamos más profesor y junto con Gustavo Vega, Tiki Cano y Joselo Paulina estábamos armando toda la estrategia. Se esperaron unos días, se les dio permiso a los chicos que viajaron a Santa Fe, Chaco y Misiones. Con el tiempo se fueron acomodando los planes de trabajo. Se les envió y cada uno nos mandaba videos. Hicimos mucho trabajo de zoom para que cada uno se exprese, cuente como se siente y enviándoles estadísticas de lo que fue la temporada. Estamos muy conectados con ellos. Tienen su tarea, son responsables y la prioridad es que estén tranquilos. Tienen lógicamente la incertidumbre deportiva y económica de lo que puede llegar a pasar.

4-Estas permanentemente en reuniones virtuales, vía zoom. El objetivo es seguir aprendiendo, seguir enseñando? Es una forma de transitar la cuarentena lo más cerca del basquet posible?

-Estoy en muchas reuniones, dando charlas para algunos grupos, del sur, de Entre Ríos. Hacemos charlas con entrenadores de Salta, Buenos Aires, Santiago del Estero, de muchos lugares. Hay entrenadores de todas las categorías. Buscamos un horario día d por medio, planteamos un tema y lo debatimos. Hay mucho trabajo con zoom en todo el básquet mundial, NBA, Euroliga, el mundo del básquet se está moviendo hoy en día con zoom. Información hay todos los días. Incluso si te perdes una charla, la podes bajar por YouTube. Hay material en estadística avanzada, formación de equipo, liderazgo, en psicología, en contención de grupo, preparación de vestuario. Hay de todo. También lógicamente están las escuelas ENEBA que acá en Formosa la maneja Raúl Aguilar. Así que hay de todo para hacer y aprender y crecer. Los jugadores, los árbitros, los dirigentes, todo el mundo está trabajando en la parte virtual.

5-Que es lo que más extrañas del día a día? El entrenamiento, la charla con el jugador, planificar un partido, la adrenalina que genera el partido en sí?

-Extraño el cumplimiento de horarios, pero uno trata de ser ordenado y tener su rutina diaria. Tengo el día organizado con el tiempo que tengo que estar frene a la computadora, el tiempo que debo hacer coas en la casa, o fuera de la misma a la hora de hacer una compra. Se extraña ese ida y vuelta con el jugador, preparar el entrenamiento. Este tiempo también te permite ver que cosas se hicieron bien y cuáles no. Me parece que al parate hay que tratar de sacarle también las cosas positivas, empezar a ver todo de otra manera. Trato de ver las cosas positivas. Manejo alternativas, varias para lo que pueda llegar a pasar de ahora en más. Pero la vida te sorprende. Esto nos sorprendió. Es como un partido que hay que llevarlo día a día, tomando decisiones rápidas y ver cómo sigue el otro día la vida hasta llegar a una solución. Hay que ser optimistas y eso nos va a ayudar mucho. Hay que respetar y escuchar a la gente que trabaja y sabe sobre los temas de salud.