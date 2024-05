Los salarios volvieron a perder contra la inflación en marzo y se amplía la pérdida de poder adquisitivo

Los sueldos volvieron a perder contra la inflación en marzo según reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): en el tercer mes del año, los salarios crecieron en promedio un 10,3% y quedaron por detrás de los precios, los cuales se incrementaron un 11% según había informado el mismo organismo.

El Gobierno celebró que en febrero se había roto la tendencia de diciembre y enero en los cuales los sueldos perdieron. Ese segundo mes había tenido una mínima recuperación menor a un punto porcentual, pero ahora volvió a deteriorarse el poder de compra de los argentinos.

Según detalló el INDEC, los más perjudicados volvieron a ser los trabajadores informales. Los salarios no registrados subieron un 9,7% y perdieron 1,3% frente a los precios: si se toma de manera interanual, la pérdida es superior a un 170%.

Por su parte, el sector público logró empatarle a la inflación al igualarla en un 11% a pesar de que, al medirlo también marzo contra marzo, la pérdida supera los 100 puntos, una tendencia que se mantuvo durante todo 2023 y se profundizó en los últimos meses.

En el año, los salarios acumulan una pérdida de 5,9% frente a la inflación, mientras que desde que comenzó la gestión Milei, la caída se profundiza por la diferencia que se produjo en diciembre, donde las remuneraciones subieron un 9% y los precios un 25,5%.

«Ya en el último mes los salarios empezaron a ganarle a la inflación», había afirmado Milei durante una entrevista con la BBC en donde se refirió a la baja de la inercia de los precios en los últimos meses, pero en marzo la tendencia volvió a revertirse.

Según reveló Luís Caputo, ministro de Economía, desde la Secretaría de Trabajo buscaban que las paritarias se cerraran en vistas de la inflación «hacia adelante» y no la que ocurrió en el pasado, por eso varios acuerdos que se realizaron entre los gremios y las empresas no habían sido homologados.

Como sucede cada vez que el INDEC publica este promedio de salarios, el informe remite dos meses hacia atrás, por lo que resta conocer si la baja a la inflación que se espera para abril, con una tendencia que espera romper los dos dígitos, posibilita que se recuperen los sueldos argentinos.