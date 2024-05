Marcelo Ocampo: «25 colectivos en la calle no alcanzarán para cubrir la demanda en la ciudad»

El concejal Marcelo Ocampo dialogó con el Grupo de Medios TVO y habló acerca de la nueva empresa que prestará el servicio de colectivos urbanos en la ciudad de Formosa y explicó que es un problema que nos afecta y preocupa a todos. Dijo también que con 25 colectivos en la calle no alcanzará para cubrir la demanda.

Ocampo comenzó diciendo: “aunque no integre la comisión de transporte, siempre estoy ahí porque es un tema muy importante y que nos preocupa a todos”.

En relación a la visita del auditor de la empresa y funcionario municipal, Fabián Cáceres a la Comisión de Transporte del día martes en el Honorable Concejo Deliberante, señaló “por fin y después de tantos llamados que le hemos hecho, apareció, pero ya es muy tarde porque después de 64 días de paro de colectivos, un sin fin de contradicciones entre el presidente de la Comisión, José Delguy y él, este tipo de situaciones me genera muchas sospechas”.

“Desde mi punto de vista, decidí realizarle más preguntas hacia futuro porque creo que más nos preocupa a todos es que se solucione porque la gente en la calle nos pregunta porque es algo que impacta en el bolsillo de los trabajadores, es por ello que decidí ir a futuro”, acotó.

Contó también que “la semana anterior el concejal (José) Delguy nos dijo que ya se habían comprado, es por ello que le pregunté al secretario de gobierno y auditor de Crucero del Sur Fabián Cáceres, que aún no se habían comprado las unidades y que estaban en eso, pero evidentemente las fotos están y ya se han comprado, son estas cosas las que te hacen ruido y te generan mucha desconfianza al respecto”.

“Hay que dejar en claro que son 25 colectivos los que compraron, pero no debemos olvidar que el pliego inicial para la ciudad de Formosa es de 120 colectivos, ya arrancamos con menos unidades, eso significa achicar líneas. Creo que con esa cantidad de unidades, está muy lejos de lo que demanda la ciudad”, opinó.

Asimismo manifestó “no nos supieron responder de dónde sacarán los otros colectivos, me preocupa mucho de cara al futuro de cómo se brindará el servicio. Por supuesto que bienvenido sea que se está por dar un poco de paliativo, pero tenemos que solucionar este problema porque sino continuaremos arrastrando el problema por mucho tiempo más”.

Operador

Además y por último comentó que existe una figura del operador “la figura del operador apareció y desde mi punto de vista como abogado es que se está buscando crear una nueva figura y tiene que ver con un operador externo que no va a pertenecer a la Municipalidad y es un operador privado que va a gestionar a esa empresa, la verdad que no te saben decir que va a hacer, pero si lo están viendo de manera legal a esta situación, no he visto nunca nada igual y tampoco sé como funcionará, sobre esto no nos han sabido responder”.