Fabián Olivera: «El Intendente de la ciudad solucionó el problema de los colectivos»

Sin precisiones en cuanto a la fecha en que los colectivos saldrán a la calle, y con la estimación de que en la primera semana de junio estarán circulando en la ciudad, el director de transporte de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera dialogó con el Grupo de Medios TVO habló al respecto. Al mismo tiempo indicó que el intendente Jorge Jofré fue quien hizo posible que la ciudad vuelva a contar con el servicio de colectivos urbano.

Olivera comenzó diciendo: “hay que decir que en cuanto al nombre, son solo rumores aunque ya estén dando vueltas las fotos, tenemos que regular la ansiedad, el Intendente dijo que iba a resolver el problema en su momento, se puso al frente de la situación”.

“Todo esto está en manos de Jorge Jofré, él se comprometió en su momento a resolver esto y nosotros somos colabores solamente y los rumores existen”, señaló.

Dijo también, entiendo la ansiedad de la gente, pero estamos en muy buenas manos y en pocos días dará el anuncio como corresponde y estamos contentos de que en Formosa el transporte urbano de pasajeros arranca de cero y con muy buenas perspectivas, con coches nuevos y líneas nuevas.

“De todas maneras hay que decir que eso quedará en manos del Intendente, pero hay que regular la ansiedad”.

En relación a cuando comenzarán a circular, señaló “no sabemos cuándo comenzarán a circular, pero cuando me convocaron a formar parte del equipo, me dijo que lo íbamos a lograr y que solucionaremos el problema, ya está solucionado”.

Y afirmó “somos respetuosos y el Intendente será el que dé a conocer la fecha en que saldrán a la calle. Sinceramente fue él quien resolvió el problema, no hay otro, solo él personalmente, es por ello que hay que esperar a que él anuncie”.

En otro tramo de la entrevista manifestó “lamentablemente estuvo presa la gestión y la ciudad de un conflicto laboral de una empresa que ha actuado muy mal porque la empresa se fue y dejó a sus empleados sin su fuente laboral”.

Acerca de si la empresa Crucero del Sur llevó algunas unidades, indicó “los colectivos están acá, no se los pueden llevar, tienen una medida cautelar, no los pueden sacar de la provincia de Formosa”.

“La ciudadanía debe estar tranquila porque el Intendente pensó en todos los barrios y en todas las realidades”, puntualizó el funcionario municipal.