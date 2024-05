UCRA ve con optimismo la llegada de unidades para prestar el servicio

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el secretario general de la UCRA en Formosa, Javier Oviedo señaló que ven con mucho optimismo la llegada de nuevas unidades para prestar el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad. Además, dijo que para los primeros días de junio podrían estar en las calles.

Primero, consultado si es que ya se sacaron unidades de Crucero del Sur para la venta respondió: “tengo entendido que no porque previo a eso se deben solucionar algunas cuestiones con el Municipio capitalino en cuanto a la rescisión del contrato y las deudas que tienen por las multas. Por lo pronto las unidades no están autorizadas a salir de la ciudad”.

“Estamos esperando a que esto se resuelva para que se dé inicio a la nueva prestataria del servicio y se pueda establecer el mismos dándole una tranquilidad también a los trabajadores para que puedan percibir sus haberes que es lo más importante como así también el servicio a los usuarios del transporte urbano de pasajeros”, afirmó Oviedo.

Cuando se le preguntó si tienen novedades en cuanto a la búsqueda de las nuevas unidades respondió: “en su momento estarán avisando para ir a buscar esas 25 unidades, nosotros estamos a la expectativa y a disposición de lo que pueda llegar a salir”.

Por otro lado, al hablar de Crucero del Sur, el gremialista dejó en claro que en estos últimos dos meses desde la empresa no le pusieron ni un peso en el bolsillo de los empleados y que “desde nuestro espacio judicializamos la deuda y ya empezaron a salir las audiencias conciliatorias, y el otro sector sindical realizó un pre acuerdo en la Subsecretaria de Trabajo donde consta de la venta de las unidades para percibir la deuda, pero para que esto se dé hay una serie de cuestiones que la empresa Crucero del Sur tiene que resolver con el Ejecutivo Municipal”.

Nuevas unidades

“Estamos por un buen camino, es cuestión de días para que esto se solucione y que el trabajador tenga tranquilidad y el usuario cuente con el servicio que tanto lo necesita”, agregó.

“Lo que buscamos ahora es que la empresa Crucero del Sur resuelva la situación salarial con los trabajadores y con el Municipio, y que se pueda empezar con la nueva prestataria del servicio. Somos optimistas de que esto se pueda solucionar para los primeros días del mes de junio”, cerró.