Hugh Jackman confesó que se unió a «Deadpool 3» sin decírselo a su agente

Hugh Jackman vuelve a convertirse en Wolverine, el famoso personaje de los X-Men, para la tercera entrega de Deadpool, pese a que en 2017 afirmó que había colgado las garras para siempre después de Logan. La ficción de aventuras, con calificación para adultos, se titula Deadpool & Wolverine y en su primer día de preventa registró más de 200.000 tickets vendidos en los cines AMC de Estados Unidos.

El protagonista de El gran showman imaginaba que el público esperaba con ansias su colaboración con Reynolds, y fue uno de los factores que lo condujo a tomar una decisión impulsiva. Según contó a Fandango, no consultó sobre ello ni a su agente.

“Estaba manejando y, literalmente, sentí en mis entrañas que debía hacer esta película con Ryan [Reynolds],” confesó Jackman. “Sabía que Deadpool y Wolverine tenían que volver a estar juntos. Pero te juro que cuando dije que ya había terminado, de verdad lo creía así”, recordó el actor.

Hugh mencionó que desde que vio el primer film de Deadpool supo que los fans querían ver interactuar a la dupla en una ficción. Sin perder tiempo, llamó a su colega y dijo: “Hagámoslo.” Fue solo después de cerrar el acuerdo informal con Reynolds que Jackman notificó a su agente de los planes. “Le dije, ah, por si acaso, acabo de comprometerme con una película”.

El retorno de Jackman como Wolverine tenía una condición: no se podía interferir el final que le daba Logan. La solución, como dijo el intérprete australiano, residía en el enfoque de líneas temporales en el universo Marvel.

Incluso así, no todos estaban convencidos. Kevin Feige admitió en una entrevista con Empire que aconsejó a Hugh que no volviera. “Tuviste el mejor cierre en la historia con ‘Logan’. Eso no es algo que debamos deshacer”, le dijo. Pero aparentemente, la propuesta narrativa en la nueva película fue tan llamativa que el ejecutivo terminó aceptando la idea.

La tercera entrega de Deadpool, dirigida por Shawn Levy también marca el hito de ser la primera película de Marvel producida por Disney con clasificación R. El realizador ya ha trabajado por separado con ambos talentos y contó a Entertainment Weekly cómo fue el momento en que los vio por primera vez con la caracterización de sus personajes.

“Cuando se pusieron los trajes por primera vez, todos quedamos paralizados, con la piel de gallina”, comentó Levy. “Ellos son mis amigos, pero con esos trajes se convierten en algo más grande. Se convierten en íconos”, elogió el cineasta.

Un fragmento de la película fue exhibido el último abril durante la CinemaCon. Según refiere EW, la trama arranca cuando la Autoridad de Variación Temporal interrumpe la celebración de cumpleaños de Wade Wilson y lo convoca a una misión. Para cumplir con el objetivo, debe trabajar a regañadientes con Logan. El reparto del filme también incluye a Matthew Macfadyen, famoso por Orgullo y prejuicio y por la serie Succession.

Kevin Feige dejó claro que la clasificación R será un sello distintivo de esta entrega, y soltó algunas palabrotas en la exhibición del metraje para subrayar el tono de la película. “Es jodidamente increíble”, declaró Feige durante el evento, lo que desató risas entre los asistentes.

El estreno mundial del filme está programado para el 26 de julio en los Estados Unidos, mientras que llegará a las salas de la mayor parte de países de América Latina el 25 de julio. Múltiples rumores de cameos circulan hasta el momento, incluyendo una supuesta aparición especial de Taylor Swift. Al respecto, el director lamentó “no haber sido más rápido para negar el rumor inicialmente”, pero evitó dar mayores comentarios.