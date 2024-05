Tras cruce entre Di Martino y Evans, concejales de la oposición abandonaron la sesión del HCD

Concejales capitalinos de la oposición abandonaron el recinto en plena reunión luego de presenciar un fuerte cruce entre el presidente del Honorable Cuerpo, Darío Di Martino y el concejal Patricio Evans quien había pedido una “moción de preferencia”, pero el peronista le dijo que no se ajustaba al Reglamento Interno.

Luego de que la presidencia apagara el micrófono de Evans, éste se levantó de su banca para reclamar por “autoritarismo”, aunque la sesión siguió transcurriendo; ante tal situación, los concejales de la oposición abandonaron el lugar en “solidaridad” con su par a quien -consideran- se le cercenó la palabra.

“Le negaron los micrófonos. El pedido de moción de preferencia estuvo dentro de lo que dice el Reglamento, no puede cortarle el micrófono, no está permitido y ni siquiera tiene la facultad, Di Martino tiene la facultad de dirigir solamente la sesión. La moción de preferencia estuvo correctamente pedida y por eso no quiso leer el Reglamento”, dijo el concejal radical Diego Herrera.

Por su lado, el concejal Enzo Casadei agregó que “con el concejal Herrera presentamos un proyecto de comunicación pidiéndole al Ejecutivo Municipal la rendición de cuentas en cuanto a los trascendidos de la compra de las 25 unidades de colectivos que vendrían a conformar el nuevo esquema de transporte, el concejal Herrera ni siquiera pudo pedir ese tratamiento, es decir, se cercenó sus facultades como legislador de la ciudad. Obviamente en solidaridad decidimos levantarnos de la sesión porque estaban violando nuestras facultades como representantes de los vecinos”.

Cabe decir que, luego de que el bloque completo abandonara el recinto, la sesión continuó desarrollándose con total normalidad tratando los temas que estaban en la orden del día.