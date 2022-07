La Bancaria anunció que se sumará a la marcha del 17 de agosto de la CGT

Compartir

El secretariado nacional de la Asociación Bancaria (AB), que encabeza Sergio Palazzo, denunció este viernes que «no se puede tolerar a aquellos que se enriquecen remarcando ni a quienes vuelven a promover golpes de Estado especulando con el dólar, la cosecha y los alimentos» de los argentinos, al referirse a la situación económica y financiera que atraviesa el país.

En un comunicado difundido este viernes, la AB llamó «a partir de ahora, a articular y promover la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo» (CGT), prevista para el próximo 17 de agosto.

«No se puede dudar en actuar frente a los miserables que atentan contra nuestro presente. No se puede tolerar a aquellos que se enriquecen remarcando. Ni a quienes vuelven a promover golpes de estado especulando con el dólar, la cosecha, los alimentos», afirmó Palazzo, a través de un comunicado firmado por todo el secretariado de la AB.

Sostuvo además que «no se puede ignorar la responsabilidad de los contrabandistas de granos y productos alimenticios, de quienes sub facturan exportaciones y de quienes sobre facturan importaciones, evaden impuestos y fugan capitales».

«Ni a atar -añadió- la suerte de la Nación a un plan de pagos al FMI que es inviable a consecuencia de las sucesivas crisis de las que no somos responsables. La primera generada con el concurso, en 2018/2019, de ese organismo para cubrir a los fondos de inversión y la campaña electoral del macrismo».

«La segunda, -prosiguió- 2020-2021 por la pandemia; este año por los efectos del proceso inflacionario mundial detonado por una guerra de la que no tenemos nada que ver, todas potenciadas por la voracidad de los formadores de precios y los especuladores financieros».

En el escrito, Palazzo y la AB convocaron «a partir de ahora a articular acciones orientadas a promover la movilización» convocada por la CGT para el próximo 17 de agosto y a «denunciar la intolerable acción de las corporaciones económicas y financieras que atentan contra los derechos alimentarios de millones de argentinas y argentinos, el proceso de recuperación productiva argentina y en definitiva contra la propia Democracia».

«Más vale prevenir que resistir, más vale decir basta a tiempo, antes de seguir llorando la exclusión de millones de niñas, niños, jubilados y jubiladas. De familia condenadas a una pobreza eterna. De nada vale medrar con moderaciones contemplativas cuando nos están quitando lo que es nuestro, negando la satisfacción de necesidades que son derecho, cuando degradan con sus acciones de mercado el poder adquisitivo de los ingresos alimentarios de todas y todos cuando está en riesgo la democracia», dijo finalmente Palazzo. también diputado nacional por el Frente de Todos (FdT).

