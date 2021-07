La Cámara de Comercio pide extensión de horario y la habilitación del transporte terrestre y aéreo

Compartir

Linkedin Print

El secretario de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa, Fredy Vera, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que presentaron al gobierno un petitorio, que se suma al de los gastronómicos, para extender el horario de atención hasta las 21 horas. Asimismo, solicitaron la habilitación del transporte terrestre y aéreo. “Debemos transitar hacia la normalidad, una provincia no puede estar aislada del resto”, expresó.

“Este es un pedido más que hacemos al gobierno que se suma a todas las presentaciones que normalmente hacemos ya que no somos convocados al diálogo, pedimos la extensión del horario y fundamentamos esto que cuando más se achica, más concentración de gente tenemos, cuando tiene una amplitud horaria más amplia la gente puede elegir los horarios en los que va a salir y así de esta forma también tienen la posibilidad de comprar aquellos que están trabajando, que salen de su trabajo y necesitan hacer sus compras”, fundamentó la solicitud.

“Creo que debemos transitar hacia la normalidad y en ese sentido también hemos pedido que se normalicen los vuelos en Formosa, desde el comienzo de la pandemia no tenemos vuelos ni actividad en la terminal de ómnibus para larga distancia, una provincia no puede estar aislada del resto, la Cámara de Comercio a través de sus socios viene reclamando estas cuestiones para que se vuelvan a establecer, apelamos a la predisposición del gobierno, creo que no hay ningún motivo para que siga así, debemos tener estos servicios tan importantes para el sector comercial y para la gente común que quiera salir de la provincia y volver con la comodidad que se tiene en el mundo con el tema del transporte, no puede ser que tengamos que ir hasta Resistencia o hasta Mansilla y Formosa con los costos que eso genera, es una locura lo que está pasando en Formosa en ese sentido”, acotó Vera.

Asimismo destacó que desde las nuevas habilitaciones que llevan unos 15 días, “los casos están bajando, ya tuvimos un cierre muy fuerte cuando no había casos, esto va a ser dinámico, si en algún momento vemos que los casos van para arriba tenemos que tener en cuenta los comerciantes para ayudar a que esto vuelva a bajar, pero como están disminuyendo ahora y hemos puesto en evidencia que con todos los comercios cerrados 68 días los casos no bajaban, el comercio no contagia, la circulación dentro del comercio, fuera de lo que es un supermercado o algo parecido, es poca con todos los protocolos que hay que cumplir para que no haya ningún tipo de contagio entre nuestros empleados y nuestros clientes tampoco”.

“Nosotros solicitamos una apertura hasta las 21 horas que es un horario más que coherente para trabajar teniendo en cuenta que en Formosa se pierde, la gente no circula a la siesta con o sin pandemia, es una realidad de costumbre, ellos lo saben perfectamente. Más allá de todo debemos ir transitando hacia la normalidad, es algo que es tedioso y es sentido común tratar de volver todos los negocios y las actividades para la normalidad”.

Para finalizar lamentó que desde el gobierno no los sumen al diálogo que mantienen con algunos sectores. “No nos invitan desde hace muchísimos años, creo que no quieren escuchar porque la Cámara de Industria y Comercio es una cámara que realmente representa al comercio, todos sus socios son gente que tiene comercio, sus directivos tienen comercios, y no somos obsecuentes, cuando vemos que las cosas se hacen bien felicitamos sin ningún problema pero así también vamos a ser críticos al momento de no estar conformes y que esté perjudicando al sector, creo que eso no le gusta mucho y es lo que hay que cambiar en esta Formosa que ha enrarecido mucho el clima político, no quieren escuchar, esta es nuestra realidad”.

Compartir

Linkedin Print