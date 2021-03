La Cámara de Industria y Comercio de Formosa pide suspensión de la Fase 1

Compartir

Fredy Vera, secretario de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, pidió que se suspenda la Fase 1 en la ciudad capital y solicitó una apertura al diálogo con el gobierno, teniendo en cuenta la difícil situación económica por la que atraviesan al no poder trabajar y que motivó reiterados reclamos que hasta el momento no fueron escuchados.

“Estamos trabajando prácticamente porque nuestro rubro así lo permite, hay muchos comercios que están abiertos siendo que estamos en Fase 1, pero la gente está pidiendo eso, se han manifestado porque quieren trabajar, nosotros como cámara hemos advertido que el comercio y el sector privado no aguantan otro cierre más, sin embargo de un día para otro volvimos a fase 1, creo que ese fue el detonante de todos los reclamos que está haciendo en este momento la gente”, explicó.

Respecto a lo que el gobierno anticipó el fin de semana de que prepara un paquete de medidas para el sector comercial, expresó que “es coincidente la nota que presentamos este lunes donde solicitamos una serie de medidas para el sector y para todo el comercio en general, hemos pedido la suspensión de la Fase 1, que se comience a normalizar el camino de todo Formosa para que todos puedan abrir y trabajar, lo mismo para todos los rubros, también hemos pedido una serie de condonaciones impositivas, en Formosa no se dio ninguna, ni de carácter provincial ni municipal, lo que hemos recibido y hemos escuchado las informaciones son todas a nivel nacional que hace tiempo dejaron de ayudar al sector privado, también hemos pedido una serie de medidas en el sentido de aperturas de horarios, prolongación de horarios para que el comercio pueda abrir sus puertas y todo lo que nos parece que va a ayudar al sector a tratar de recuperarse”.

“También pedimos participar en las reuniones, la Cámara de Industria y Comercio no participa de las reuniones siendo que es la Cámara más representativa de la ciudad de Formosa, no nos invitan”, lamentó y acotó que “la cámara fue la más coherente en toda esta transición que hemos venido pasando tratando de advertir y mostrar la verdadera realidad porque en esta cámara estamos comerciantes de todos los rubros, cuando escuchamos los reclamos no podemos canalizarlos al gobierno porque no nos reciben, yo digo que no les gusta recibir críticas pero si están en la función pública, deben acostumbrarse a eso desde el día uno, para eso están en sus funciones y los van a criticar, decir las coas y ellos deben tratar de solucionar, no escuchar a los distintos sectores no es bueno, yo hablo por un sector pero hay muchos sectores que no son escuchados, esperemos que estas cosas se vayan solucionando. Hoy la cosa está muy bien expresada porque el pueblo se está expresando y está diciendo lo que quiere, todo lo que sea cámara pasa a segundo o tercer lugar porque la gente está reclamando en vivo y en directo”.

Asimismo destacó que “hay que rescatar de todo esto que el sector juvenil ha tenido una preponderancia terrible, es el que está pidiendo el cambio, es el sector al que se le está robando el futuro al no haber oportunidades en Formosa, todas esas cosas hay que mirar, las mujeres, hay una gran cantidad que protesta pacíficamente al decir que no están de acuerdo, que quieren ver a sus hijos, a sus nietos, hay un montón de sectores que se evidencia que no son escuchados”.

Reiteró el valor de la juventud en alzar la voz y comandar el reclamo de los últimos días, “ellos están pidiendo algún tipo de cambio, son los que van a generar este tipo de cosas, son los que merecen ser mirados, hubo una ola de emprendimiento juvenil en Formosa, más en el rubro gastronómico, hay jóvenes que con mucha fuerza han logrado cosas y de repente se los ve fundidos, pero qué le podemos decir, ya estamos bastante complicados en la Argentina pero debemos tratar de ayudarnos en Formosa donde nos conocemos todos, tratemos de ser solidarios entre nosotros para que a todos les vaya bien”.

Para finalizar solicitó que el gobierno dialogue con todos los sectores ya que “con el diálogo se pueden solucionar un montón de cosas, pero con diálogo verdadero, debemos sentarnos y hacer un grupo de trabajo porque de eso se trata, por ahí no se está viendo que hay recetas que no van más, la juventud quiere otra cosa y debemos escucharlos, escuchar sus ideas, ver cómo podemos satisfacer a esta juventud que está empujando con todas sus fuerzas, tenemos que allanarle el camino, esa es nuestra obligación como sociedad, como dirigentes de lo que sea, si no somos capaces de escuchar las cosas no van a ir bien”.

