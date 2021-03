Por quinto día consecutivo se realizó una protesta en la ciudad en repudio a la Fase 1

Compartir

En el centro de la ciudad se desarrolló ayer por la mañana un quinto día de protesta y movilización por la vuelta a la Fase 1 en la capital formoseña. Los vecinos, pese al intenso calor del mediodía, se fueron acercando hacia el microcentro de la ciudad acompañados con carteles que rezaban distintos reclamos y banderas argentinas.

Esta vez, la marcha contó con la presencia de la ex ministra de Seguridad de la Nación y presidenta del PRO, Patricia Bullrich que junto al diputado Waldo Wolff arribó para apoyar el reclamo de los formoseños, en su mayoría comerciantes y emprendedores que piden “poder trabajar en paz”.

En el lugar hubo personas de todas las edades, pero esta vez se sumaron más jóvenes y sobre todo mujeres que reclamaban empleo y poder progresar en la provincia. También estuvieron quienes pedían el regreso de las clases presenciales.

Por el intenso calor de la mañana y debido a que por la tarde hubo otra concentración, la marcha se fue dispersando alrededor de las 13:30 horas.

Medios nacionales cubrieron la movilización y los vecinos tomaron coraje y se fueron acercando de a poco para exponer distintas situaciones; desde quienes no pueden trabajar, no ven a sus familiares desde hace tiempo, como otros que tuvieron que cerrar sus emprendimientos debido a las reiteradas restricciones que complicaron las ventas.

Quizás en el momento más emotivo de la movilización y bajo un absoluto silencio, entonaron el Himno Nacional Argentino y tras aplausos y cánticos que pedían por una Formosa libre, la protesta culminó.

“Los jóvenes queremos trabajar, no queremos depender de un subsidio o de un sueldo del Estado, queremos poder progresar y para eso es necesario trabajar todos los días. El gobierno nos asfixia con sus medidas y ya no damos más, llegamos al punto de que estamos incluso enfermos por toda esta situación de que nuevamente estamos en fase 1, les pido a los de la mesa del covid piedad con la gente, piedad con los comerciantes sobre todo”, fue lo expuesto por una joven, solo uno de los cientos de relatos que se expresaron en la movilización de ayer.

