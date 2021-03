Compartir

Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación y presidenta del PRO a nivel nacional, brindó ayer a la mañana una conferencia de prensa en la Plaza San Martín de la capital formoseña a donde arribó el domingo junto al diputado Waldo Wolff para apoyar las protestas que se realizan desde hace días tras el anuncio de la vuelta a la Fase 1 en la ciudad, ante el aumento de casos de coronavirus.

“Ayer nuevamente hubo un grito de libertad, hoy va a haber otro y ya el mismo gobierno se dio cuenta de que esta represión lleva a que cada vez haya más gente. Lo que está pasando es un quiebre en la historia de Formosa, el mundo se está cayendo y eso es muy importante”, expresó la misma.

Seguidamente indicó que “los formoseños viven en una sociedad con disciplinamiento. Es una especie de cárcel social. Les controlan las redes sociales. Los siguen de distintos lugares. Aquí se fue construyendo un régimen a fuego lento, en 25 años”.

Aseveró que “acá los comercios recién arrancaron en noviembre, cuatro meses después que, en el resto del país, con días y horarios reducidos. Viven en un estado policial. Hubo familias que no pudieron ver a sus seres queridos”.

“Formoseños, no dejen de luchar por sus derechos. Lo que están haciendo es levantar la voz de un reclamo que lleva décadas silenciado por la tiranía. ¡Estoy con todos ustedes! ¡Libertad ya para Formosa!”, insistió Bullrich.

