La Cámara Electoral pide a los partidos políticos colaborar con unas PASO «ordenadas y pacíficas»

La Cámara Nacional Electoral (CNE) exhortó a la ciudadanía a participar el domingo del «ejercicio del derecho fundamental del sufragio» en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y le pidió a los partidos políticos que contribuyan al «desarrollo ordenado y pacífico» de la jornada.

«La Cámara Nacional Electoral llama a la ciudadanía al ejercicio del derecho fundamental del sufragio y a los actores políticos a su contribución para el desarrollo ordenado y pacífico de la jornada, en resguardo de los valores más preciados y trascendentes de nuestra convivencia democrática», señaló en un comunicado de prensa el máximo organismo de la justicia electoral.

La CNE expresó que el próximo domingo la ciudadanía está convocada a «ejercer, con su voto, la forma más directa de participación en el proceso de designación de sus representantes», en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, previas a las generales del 22 de octubre.

La Cámara Electoral rescató que este año la Argentina «cumple 40 años de democracia ininterrumpida, durante los cuales se renovaron innumerables cargos ejecutivos y legislativos a través de la realización de elecciones libres, justas, pacíficas y transparentes».

«Se trata -indicó- de un acto de expresión de la soberanía, en el que los electores decidirán quiénes participarán como candidatos en los comicios generales de octubre, para cubrir los cargos políticos de mayor jerarquía en nuestro país».

La Cámara Electoral rescató que este año la Argentina «cumple 40 años de democracia ininterrumpida, durante los cuales se renovaron innumerables cargos ejecutivos y legislativos a través de la realización de elecciones libres, justas, pacíficas y transparentes».

«En este aniversario, la Justicia Nacional Electoral debe recordar el valor del sufragio como la función constitucional más importante encomendada a la ciudadanía para el nombramiento de los gobernantes y la participación en la decisión de los asuntos públicos», agrega el comunicado.

En ese marco, apuntó que esta «función que la Constitución Nacional asigna con el voto obligatorio -en su artículo 37- impone un deber y compromiso ciudadano, que al mismo tiempo asegura la igualdad de todas las personas para decidir en la formación del gobierno, lo que convierte al sufragio en un derecho fundamental dirigido al logro del bienestar general».

«La jornada electoral del próximo domingo contará, como siempre, con las medidas organizativas y las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la concurrencia de los votantes a los establecimientos de votación, en un clima de tolerancia y respeto cívico», concluyó la CNE.

Los principales precandidatos a presidente que competirán el próximo domingo en las PASO nacionales intentaron durante los últimos días de campaña convencer a las y los ciudadanos de que concurran a las urnas para revertir un escenario de ausentismo, sumado a un voto en blanco o nulo, que se observó en los 18 comicios provinciales llevados a cabo en lo que va del año y en los que más de cinco millones de personas se ausentaron de la cita electoral.

Más de allá de las distintas estrategias políticas y de la coyuntura económica y social, el nivel de participación electoral desde el retorno de la democracia estuvo mayoritariamente por encima del 70%.

«Estamos en un mal momento en lo económico y social, pero un valor que podemos rescatar después de 40 años de democracia es que en Argentina se vota», aseguró días atrás a Télam Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el máximo tribunal judicial en el control de las elecciones.

Más de allá de las distintas estrategias políticas y de la coyuntura económica y social, el nivel de participación electoral desde el retorno de la democracia estuvo mayoritariamente por encima del 70%.

Según el relevamiento hecho por el Ministerio del Interior, hasta el momento las PASO de 2021, llevadas a cabo en el contexto de la pandemia de coronavirus, figuran como las que menos convocatoria a las urnas tuvieron: cerca del 68%.

En lo que va de 2023, sin embargo, se registró una disminución de concurrencia en las elecciones provinciales. De ellas, en poco menos de la mitad no fue superado el 70% de presencia del padrón: Santa Fe (60,6%), Chaco (62,9%), Mendoza (66,3%), Río Negro (68,2%), Córdoba (68,2%), San Juan (69,5%) y Salta (69,5%). A eso puede sumarse la elección municipal en la capital cordobesa, a la que solo concurrió a votar el 60,2% de los habilitados, lo que representó la participación más baja desde 1983.

Según el relevamiento hecho por el Ministerio del Interior, hasta el momento las PASO de 2021, llevadas a cabo en el contexto de la pandemia de coronavirus, figuran como las que menos convocatoria a las urnas tuvieron: cerca del 68%.

«Vot-A», el asistente virtual que la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de los ciudadanos para que realicen preguntas y puedan esclarecer dudas sobre las elecciones PASO del domingo y las generales del próximo 22 de octubre, recibió en poco más de 15 días «decenas de miles de consultas».

«La ciudadanía demostró mucho interés en la utilización de este medio novedoso y se registraron ya decenas de miles de consultas al padrón, con un resultado de la implementación que hasta ahora es más que satisfactorio», dijo en declaraciones a Télam el secretario de Actuación Electoral de la CNE, Sebastián Schimmel.

El objetivo de poner en marcha este ChatBot, dijo el funcionario, fue «sobre todo tratar de acercarnos a lo que son las prácticas de utilización de herramientas de la propia ciudadanía» y sostuvo que «trabajamos para la ciudadanía, y cuando la ciudadanía empezó a consultar Internet, nosotros pusimos la consulta en Internet, que fue www.padrón.com.ar para facilitarle la averiguación de los datos que se necesitan para votar».

Schimmel explicó que la idea se centró en «abrir un canal de comunicación directo para resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año», para lo cual se diseñó una herramienta destinada a «brindar información veraz y dinámica a la ciudadanía con el objetivo de prevenir la desinformación».

Para acceder al asistente virtual, el usuario debe añadir a su teléfono el número +54 911 2455-4444 o ingresar al link directo «wa.me/5491124554444″ e iniciar una conversación escribiendo «Hola». Desde esa instancia «Vot-A» se presentará y desplegará una lista de opciones disponibles para obtener la información requerida. Para ingresar sólo se solicita el número de DNI y el género.

Allí se puede consultar el lugar donde se vota, el número de la mesa y el de orden en el cual el elector figura en el padrón, los documentos necesarios, la posibilidad de justificar la no emisión del voto o realizar alguna denuncia el día de los comicios, entre otros datos.

Si bien los mensajes temporales no se pueden activar en el chat, quien consulte sí podrá revisar el historial de conversaciones que tiene con el asistente virtual en caso de necesitar recordar alguna información requerida previamente.

Vot-A ofrece la posibilidad de continuar con la serie de consultas o «cerrar sesión»: esto se producirá al seleccionar alguno de los requerimientos, oportunidad en que el bot mostrará nuevamente la lista de opciones de contenido o despedirse, si ya no se desea consultar más datos respecto al proceso electoral.

Relacionado