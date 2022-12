La Cepal destacó inversiones en la Argentina en hidrocarburos, litio y telecomunicaciones

Entre las fusiones y adquisiciones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe destacó como la mayor operación del año a la venta por parte de Pampa Energía del 24% de Edenor a un consorcio liderado por el grupo de origen sueco Securitas AB, por US$ 95 millones.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó los anuncios de proyectos de Inversión Extranjera Directa (IED) en la Argentina en los sectores de hidrocarburos, en la zona de Vaca Muerta; minerales, con emprendimientos en el noroeste; y telecomunicaciones, con el cableado submarino «de mayores dimensiones del mundo», que unirá la localidad bonaerense de Las Toninas con Estados Unidos.

Dentro del total de IED de US$ 6.872 millones en 2021, «las reinversiones de utilidades se mantuvieron como el principal componente» con el 72%, superando en un 85% al monto de 2020, indicó.

Cepal precisó además que «los aportes de capital y los préstamos entre empresas representaron porcentajes similares del total (un 13% y un 15%, respectivamente), aunque con evoluciones dispares, con una caída del 34% y un crecimiento del 33%, respectivamente.La energía y recursos naturales «siguen atractivos para los inversionistas extranjeros».

Si bien no hay estadísticas oficiales sobre los sectores a los que se dirigió la IED en 2021, la entidad señaló que energía y recursos naturales «siguen atractivos para los inversionistas extranjeros».

Hidrocarburos

Señaló «dos iniciativas de extracción de petróleo en la región patagónica, en la zona de Vaca Muerta»: el de la empresa mexicana Vista (US$ 250 millones) y el de la británica Shell (US$ 80 millones), consistente en la ampliación de sus actividades de procesamiento en Neuquén.

En los proyectos relacionados con la exploración de litio, puso de relieve el anuncio de una inversión de US$ 73,5 millones en Salta de Jiangxi Ganfeng Lithium Industry, a través de su filial Litio Minera Argentina.

También subrayó que la canadiense Neo Lithium Corp. pretende ampliar sus plantas vinculadas con la producción en Catamarca (US$ 70,1 millones), así como el anuncio de inversiones por US$ 380 millones por parte de la empresa de capital chino Zijin Mining Group.

Telecomunicaciones

Cepal señaló «anuncios de inversiones estimadas en 834 millones de dólares», entre los que incluye los planes de Alphabet, que anunció la instalación de un nuevo cable submarino internacional que unirá la costa este de Estados Unidos con Las Toninas y que tendrá extensiones a tierra adicionales en Praia Grande (Brasil) y Punta del Este (Uruguay).

«El proyecto de instalación del cable planeado para ser el de mayores dimensiones del mundo, con una inversión de 251 millones de dólares, aumentará la velocidad de acceso de usuarios latinoamericanos a los servicios de Google», remarcó.

Además, Alphabet anunció la expansión de sus operaciones en el país, con la ampliación del Centro de Ingeniería y Servicios para Google Cloud, con una inversión de US$ 72,9 millones de dólares, a fin de brindar servicios para apoyar a las empresas en su proceso de transformación digital.

También se realizaron anuncios de expansión de la red de telefonía móvil de Claro (América Móvil), con una inversión de US$ 251,5 millones de dólares, y de instalación de centros de datos de la empresa canadiense Omnillion, con una inversión similar.

En el sector manufacturero, la brasileña Topper, fabricante de calzados deportivos, anunció la expansión de su planta por un monto de US$ 500 millones, y la también brasileña Penalty proyecta inversiones por US$ 26 millones en tres nuevas instalaciones.