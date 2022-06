La comuna capitalina realiza tareas de mantenimiento en reductores de velocidad

Compartir

Linkedin Print

Son constantes las medidas que se toman desde el municipio, a través de su Dirección de Tránsito, para la prevención de accidentes en la vía pública, y una de las más solicitadas y efectivas es la colocación de reductores de velocidad en sectores de circulación álgida, los que actualmente se hallan en con tareas de mantenimiento para que no pierdan visibilidad.

Orlando Ortiz, titular del área, precisó “estamos llevando a cabo tareas de restauración de las señalizaciones horizontales en la ciudad, específicamente de los lomos de burro, los que ya tienen su pintura deteriorada por el uso y el paso del tiempo”, dijo. “En esta etapa estamos trabajando con los que están colocados en la Jurisdicción Cinco, tomando como punto de partida la calle Juan Somacal y Av. Laureano Maradona, para luego dirigirnos a la Av. Ribereña y a otras arterias del sector, y así avanzar a otros barrios capitalinos”, detalló.

“Es bueno aclarar que nosotros permanentemente estamos evaluando pedidos de vecinos y vecinas para verificar si corresponde la instalación de estos dispositivos, la que depende de varios factores, puesto que no es idea llenar de reductores toda la ciudad porque, sin bien previene siniestros de tránsito, también dificulta su fluidez si no son colocados adecuadamente. Es por ello que hacemos un estudio previo de la arteria solicitada y sus alrededores para que la instalación sea correcta ”, dijo Ortiz para concluir.

Compartir

Linkedin Print