La concejal Celeste Ruíz Díaz pidió al IASEP que informe sobre las diferentes problemáticas que padecen los afiliados

La concejal capitalina, Celeste Ruíz Díaz se presentó en el edificio de IASEP a fin de exigir un informe que contempla datos sobre diferentes problemáticas que padecen los afiliados. «Hoy por la falta de acuerdo con los patólogos los afiliados solo podremos acceder a cirugías que requieran de su intervención en el central o en el HAC», sostuvo.

Y agregó que «el sistema de salud pública no dará abasto con los miles de afiliados de IASEP, más los formoseños que no tienen obra social y todos los del interior que vienen a atenderse a la capital porque la salud no llega a sus localidades».

La edil exigió un plazo de 48 horas al interventor, Dr. Samaniego, para recibir respuesta y manifestó «cada vez menos profesionales de la salud atienden por IASEP ya que les abonan entre un 60 y un 70 % menos que otras obras sociales. No respetan la labor de los profesionales ni su trabajo. Pretenden que trabajen gratis. Todos somos víctimas de este sistema de salud deficitario, los profesionales de la salud mal pagos y los afiliados que estamos desamparados».

Por último, expresó su preocupación por los reintegros de las terapias de los niños con TEA y otras condiciones «ya suspendieron cobertura en algunas fundaciones, ahora hace 5 meses que no le reintegran lo que los padres abonaron por las terapias de sus hijos de manera particular. Nadie se salva de la desidia de IASEP».

