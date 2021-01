La confesión de Florencia Bertotti sobre uno de los hits de Floricienta: “No lo canté yo”

Compartir

La actriz contó que parte de una de las canciones más famosas de la tira juvenil no era interpretada por ella. Además, sorprendió a sus fans con otras revelaciones de su personaje.

Sin dudas, Floricienta es una de las tiras que quedará para siempre en el corazón de todos sus fans. Incluso hoy, que Telefe la está retrasmitiendo, ese sentimiento se ve reflejado en el alto rating que sigue cosechando aun después de 16 años de su estreno. Es por eso que Florencia Bertotti, su protagonista, decidió hacer un video en su canal de Youtube en el que se ven sus reacciones frente al primer capítulo de la exitosa tira de Cris Morena.

Justamente en ese video, es que decidió revelar algunos de los grandes secretos de su personaje. Uno de ellos, se relaciona con la canción de apertura de la primera temporada. “Les quiero confesar algo. Ese grito no es mío, no lo canté yo. Lo cantó Flora Ciarlo, que le mando un beso, que es una genia. Yo lo doblaba en el teatro, pero porque me gustaba pensar que yo cantaba así, pero nunca lo canté yo. No sé si estoy derribando un mito, pero ya que estamos vamos a decir todo”, reveló sobre el grito que se escucha en la canción que le da nombre al programa.

La actual pareja de Federico Amador también contó que el vestuario no era lo que más le gustaba. “¡Qué estilo, eh! Al principio, les tengo que confesar, que me costaba el vestuario de Flori. ¡Hay que tener agallas! Me tiraba todo encima. Yo decía: ‘¿Quién se viste así?’. ¡El calor! Tenía calzas, tul, pollera, cinturón… que nunca supimos para qué. Topcito, remera, ‘cosito’, gorro, muñequera. ¡No me faltaba nada!”, lanzó.

Y agregó algunas de las curiosidades del origen de la ropa de su personaje. “Mucha de la ropa que yo usaba en Flori era de Cris. ¡Posta! ¡De Cris! No toda, obviamente, porque ella no se vestía así pero muchas veces venía con ropa divina que ya no usaba, entonces Susana Pérez Amigo – la vestuarista- la mechaba y así armaba los cambios de Floricienta. Había un montón de ropa que era de ella”, señaló.Cabe recordar que, si bien hoy la relación entre la exitosa productora y la ex de Guido Kaczka es buena, en el pasado tuvieron un conflicto que terminó en una demanda. Todo se originó cuando, unos años después de terminada la ficción juvenil, Bertotti decidió encarar una tira llamada Niní, que según la ex de Gustavo Yankelevich era una copia de Floricienta. La Justicia falló a favor de los demandantes y esta situación precipitó el abrupto cierre de la novela, que era uno de los éxitos de Telefe en ese año. Tras el fallo, el 16 de abril de 2010, Niní le puso punto final a su historia y la relación entre Bertotti y Cris pareció quebrarse definitivamente.

Sin embargo, en 2019 la productora le envió un mensaje cariñoso por el cumpleaños a Florencia y se abrió la puerta de una reconciliación: “Feliz cumpleaños, Flor. ¡El milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante, rodeada de familia, amor, sueños! ¡Que sea así por siempre y más! ¡Lo mejor para vos!”. El año pasado, con motivo del regreso del exitoso regreso de la ficción, los mensajes públicos entre las dos mujeres demostraron que los conflictos han quedado en el pasado y que entre ellas reina la paz.

En el plano laboral, Florencia continúa con su exitoso emprendimiento de ropa para bebés y chicos, Pancha, de la cual tiene un local en San Isidro y además una tienda online con la que hace envíos a todo el país.

