La crítica de Jimena Barón a los políticos: «Dejen de chorear»

Recién llegada del sur argentino, a donde viajó a disfrutar del fin de semana junto a su hijo, Jimena Barón aprovechó la oportunidad y el aire de ShowMatch para hacer una crítica a los dirigentes políticos. La actriz que se desempeña en el jurado de La Academia se mostró conmovida luego de la performance que realizó Agustín Barajas -el español que está en pareja con Hernán Piquín- al rendirle tributo al folklore en el ritmo “Homenajes” del certamen que conduce Marcelo Tinelli.

Allí, Barajas y su partenaire, Loli Ruiz, contaron con la participación de invitados especiales y las bailarinas del staff. “Quiero enfrentar lo que es más difícil para mí, como una manera de agradecer al país el cariño que me da”, explicó el español sobre la elección de su tema.

Cuando llegó su turno, Jimena Barón comenzó hablando del viaje que había realizado el fin de semana. “Vengo de Bariloche, Villa La Angostura. Este país es increíble. Justo hoy traen este homenaje.”, dijo la cantante y aprovechó la oportunidad para hablarle a los dirigentes políticos. “Estaría buenísimo que la gente que tiene poder y se debería encargar de que nosotros, los argentinos, vivamos mejor, dejen de chorear y se ocupen de que la gente viva mejor”, reflexionó y recibió el aplauso de todo el estudio.

“Tenemos un país del carajo. No puede haber gente viviendo en la calle, como hay. No puede haber gente sin poder laburar. No puede haber gente que después de la pandemia quedó culo para arriba. Me emociona profundamente el país que tenemos, los argentinos, el trato que hay en el interior”, continuó la intérprete de La Cobra y agregó que ya había llegado al estudio pensando en decir algo al respecto y aprovechó el homenaje para hacerlo. “Los amo, amo el país que tenemos, amo nuestra gente. ¡Por favor, viejo, es tan injusto!”, exclamó quien terminó puntuando a la pareja con un 8.

Anteriormente, Ángel de Brito había tenido un cruce con el novio de Hernán Piquín, a quien puntuó con un 4. “Este año no me están gustando mucho los homenajes. Los equipos están haciendo cosas muy abarcativas. Me gusta esta pareja, pero hoy no me convenció”, consideró el periodista. Carolina Pampita Ardohain les había puesto el mismo puntaje que Jimena Barón (un 8) y analizó: “A mí me gustó el desafío, me parece que estuvo bueno. La vi a Loli totalmente metida en el personaje. Me pareció una propuesta redondita y limpia”.

Guillermina Valdes, en tanto, indicó: “Me gustó la elección, pero la propuesta no me emocionó tanto. De todas maneras, estuvo muy bien”, Y su puntaje fue un 7. Por último, fue el turno de Hernán Piquín, pareja de Barajas. “Me emociona lo que hizo Agustín, no cualquiera lo puede hacer. Estuvieron muy bien”, dijo el bailarín que en este ritmo tiene el voto secreto.

Cuando finalizó el programa, Jimena Barón dialogó con Teleshow y contó sus sensaciones luego de haberse expresado públicamente hacia los dirigentes políticos. “A veces me pasa. Cuando tenés la posibilidad de estar más tranquila y charlar con la gente que cuenta sus experiencias, cómo atravesó la pandemia. La gente te cuenta cómo la reman, el país está muy lastimado”, consideró la actriz.

“La gente que quiere laburar debería poder laburar. El que quiere ganarse el mango para tener una vida digna y comer, tener una casa, algo más sencillo… debería ser una posibilidad para todos”, concluyó Jimena Barón, visiblemente conmovida por la situación que atraviesan tantos argentinos.

