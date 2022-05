La cruda revelación de Matías Camisani sobre el vínculo que tiene con Dolores Barreiro

Compartir

¿Es posible ser amigo de un ex?. La pregunta de Andy Kusnetzoff causó sorpresa entre los invitados de la noche del sábado en PH, Podemos Hablar (Telefe). Y la volvió a repetir cuando descubrió que no había dado un paso adelante aseverando que se puede ser amigo de la expareja.

“Se puede pero no es mi caso”, aclaró de inmediato Camisani. “Conozco muchos casos que funcionan muy bien como amigos entre exparejas. Pero hay otros casos que no”, dijo.

“¿Con Dolores (Barreiro) no son amigos?”, quiso saber Andy. “No, amigos no. Somos padres de nuestros hijos, pero los dos estamos en pareja cada uno por su lado y estamos muy bien así. Estuvimos juntos 22 años”, explicó.

“Después de 22 años es rarísimo pasar a…”, comentó incisivo el conductor. “Sí, es rarísimo pero es necesario que sea así. Yo estoy en pareja y también por proteger a mi pareja prefiero tener una relación distante con Dolores. Igual no creo que sea algo que uno se proponga. Me parecería raro proponerme yo tener una buena relación”, aseguró.

Y cerró contando que “los chicos viven en la casa de su madre y vienen los fines de semana… Los más chicos, siempre; los más grandes como son adolescentes tienen otros planes, pero nos vemos”.

Dolores Barreiro y Matías Camisani se conocieron en 1996 en México, donde habían viajado por trabajo. Un año más tarde, se casaron y formaron una familia numerosa ya que tuvieron cinco hijos: Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra. Se instalaron en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, para llevar un estilo de vida más tranquilo y sano, siguiendo una filosofía budista.

A lo largo de dos décadas, se convirtieron en una de los matrimonios más estables de la farándula. La pareja y sus hijos solían hacer viajes tanto de placer o por trabajo a diferentes lugares, como India, uno de los lugares preferidos de Dolores para comprar las telas que utiliza para su ropa de marca.

En el 2019, sorprendieron al anunciar que estaban distanciados luego de haber compartido tanto tiempo juntos. “Tuve 20 años de amor incondicional, entregado y feliz con el padre de mis hijos, que es Matías. Hoy no estamos juntos pero soy muy agradecida de los años que hemos tenido”, dijo la empresaria en ese momento sobre su separación que se dio en buenos términos.

Camisani se hizo famoso en los años 90 por ser modelo del staff de Pancho Dotto donde protagonizó miles de campaña, pero además, cuando estaba viviendo el mejor momento de su carrera, decidió dejar las pasarelas y dedicarse a la música. Paralelamente, cuando nació su primer hijo, en el 2000, comenzó a descubrir la filosofía oriental y empezó a abrazar todo lo referente a su música, sus vivencias, su alimentación y hasta su religión, el budismo.

Hoy, con 51 años, es vegetariano, toca el sitar y ama viajar a la India, país que ya visitó más de treinta veces. Matías mostró a su nueva pareja con unas cuantas fotos que publicó en sus redes y obtuvo varios comentarios de felicitaciones. La nueva novia del músico se llama Maga, es artista y práctica la educación alternativa, según puede leerse en su Instagram. Le gusta el arte y hacer objetos de forma artesanal. Tiene dos hijos de una relación anterior a los que llama sus “cachorres”. Están juntos desde febrero del 2021 y es una relación muy consolidada.

