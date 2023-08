La Defensoría detectó incrementos de hasta un 65% en productos alimenticios

El martes 15 del corriente se produjeron subas de un 25% en todos los productos, sin incluir el 21% de IVA y el 10,5% de Rentas. A esto, se le sumó que los Mayoristas locales, los días jueves y viernes «recomendaron a supermercados y comercios barriales aumentar un 40% sus productos para la venta», con lo cual, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca aseguró que «los consumidores deben pagar entonces incrementos de hasta un 65%, según donde adquieran los alimentos, pues obviamente a los autoservicios les venden a menores costos y de ahí las variaciones existentes».

Luego del resultado de las PASO y la devaluación oficial, se produjeron fuertes aumentos en el precio de los alimentos que componen la Canasta Básica Alimentaria con porcentajes de incrementos hasta por encima de un 50% en productos como el azúcar, el aceite, yerba mate y otros, en nuestra plaza local y por encima de dicho porcentaje para los consumidores del interior provincial.

De un relevamiento llevado a cabo, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se determinó que, en los -supermercados de la ciudad- el kg de azúcar se ubica entre $895 y $1060, en tanto el kg de la yerba mate va desde $1255 a $2738, el litro de aceite lo encontramos a $670 y hasta $1274, el litro de leche a $550, una manteca de 100 grs. a $552 y de 200 grs. a $1039, un kg de harina a $350, un paquete de polenta a $516.90, los fideos desde $342 el paquete a $410, la salsa de tomate a $266 y hasta 426, en tanto el arroz se ubica en $562 hasta $615.

En tanto, los -comerciantes del centro oeste provincial-, ofrecen un paquete de arroz a $800, en tanto 1kg de azúcar se comercializa a $1100, llegándose a vender el litro de nafta o gasoil a $550, cuando en las estaciones de servicio de la ciudad, el litro de nafta se obtiene a $294.6 y el gasoil a $405, «lo cual perjudica extraordinariamente la capacidad adquisitiva de miles de consumidores que no poseen otras alternativas de compra», señaló.

Asimismo, indicó que «otras víctimas del aumento de precios en los alimentos son los -Comercios Barriales-, los cuales, 1 día después de las elecciones, recibieron por parte de los Mayoristas locales, subas de un 25% en todos los productos, sin incluir el 21% de IVA y el 10,5% de Rentas».

«Los mismos recibieron durante el jueves y viernes, recomendaciones de sus proveedores de aumentar un 40% sus productos para la venta, con lo cual, los consumidores debieron pagar entonces incrementos de hasta un 65% en alimentos esenciales», afirmó.

Ante esta situación, defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que «a estos aumentos se le suma la gran dispersión de precios existentes y también la situación de que los consumidores ya no pueden obtener beneficios en los Mayoristas locales, donde exigen comprar a partir de 5 productos en adelante, mecánica que no favorece a los sectores de clase media o escasos recursos, pues, no llegan de esta manera a completar lo que necesitan para su grupo familiar, quedando marginados carnes, frutas y verduras».

Acuerdo de precios con

mayoristas y supermercados

Por otra parte, comentó que las estaciones de servicios no aceptan tarjetas de crédito como medio de pago, operando solo con efectivo y tarjetas de débito, por lo que Gialluca reclamó a la Asociación de Estaciones de Servicios de Formosa, que «deje de castigar a los consumidores y busque por otras vías respuestas a sus demandas de menores plazos para el pago de acreditaciones y reducción en los porcentajes de las comisiones, pues la actual situación social y económico, demanda otras conductas comerciales de quienes venden millones de litros de carburantes por día, obteniendo con ello, extraordinarias ganancias».

En cuanto al nuevo acuerdo de precios, señaló que «empezará a regir a partir de este próximo martes, abarcando a 52.300 productos que deberán ofrecer los Mayoristas y Supermercados en todo el país, y que integran el Programa, que además prevé beneficios impositivos para los mayoristas, más créditos a tasas subsidiadas para las Pymes proveedoras de supermercados».

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que «le hemos pedido al Secretario de Comercio de Nación, que convoque a la AFIP, para que realice una permanente fiscalización de este nuevo acuerdo, ya que, si el Estado Nacional resignará recaudaciones impositivas, entonces que los beneficios de un sendero del 5% mensual por tres meses que deben cumplir los mayoristas y supermercados, los consumidores puedan encontrarlos en las góndolas efectivamente”.

Además el funcionario provincial, también dijo que «no cree que las empresas y supermercados, absorban una parte de la rentabilidad, pues nunca lo han hecho y sus incrementos son también especulativos, por lo que en nuestra Provincia, conjuntamente con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario, los Municipios y otras Áreas de Gobierno, haremos nuestro trabajo, denunciando cualquier incumplimiento y para ello , convocamos a los consumidores a que nos ayuden en esta tarea, para así, evitar pagar sobreprecios y hacer valer nuestros derechos como ciudadanos».